Det er hyggelig og det varmer godt – men det er ikke så bra for luftkvaliteten ute når vi fyrer opp på hjemmekontoret allerede fra morgenen av.

På gata i Oslo møter NRK flere som fyrer opp i ovnen rett etter at de har stått opp.

– En perfekt kombinasjon med morgenkaffe og fyr i ovnen, kommenterer en beboer på Oslos vestkant.

Det er trolig mange som følger dette eksempelet, og som liker lyden av knitrende vedfyring i huset mens man jobber. Og det kan gi en god opplevelse i en tid med mange begrensninger.

Versting på svevestøv

Men det er ikke å anbefale at man bruker ved som varmekilde på hjemmekontoret gjennom hele dagen, sier forskningsleder Christina Guerreiro ved Norsk institutt for luftforskning, NILU:

Cristina Guerreiro er forskningsdirektør ved NILU. Hun anbefaler ikke å fyre opp vedovnen på dagtid for å holde huset varmt når man har hjemmekontor. Foto: NILU

– Vedfyring bidrar kraftig til svevestøv i byene, og mye mer enn både biltrafikk og oljefyring, sier hun.

Det handler om sotpartikler som fyker opp og ut av pipa.

Det gjelder selv om man har en ovn av nyere dato, der forbrenningen er mer effektiv.

– De nye er bedre enn de gamle, men fortsatt er vedfyring den største kilden til fint svevestøv i norske byer.

Hun understreker at utfordringen med utslipp fra vedfyring er størst i tettbygde strøk, men at det vil gjelde også for mindre steder, særlig der det er liten utskiftning av luft på vinteren.

Forbrenner bedre enn før

Mer rentbrennende ovner kom etter 1998, og ovner produsert med ny teknologi skal kunne brenne opptil 90 prosent mer effektivt enn eldre ovner.

Det gir mindre partikkelutslipp.

Det fører også til at glasset i ovnen kan holde seg klart, og feiere rapporterer om langt mindre sot i pipene, ifølge varmebransjen.

Ifølge det statlige Enova, regnes rentbrennende ovner som klimavennlig, fordi det ikke øker Co₂-konsentrasjonen i atmosfæren.

Men det handler også om å fyre riktig, og å bruke tørr ved (se faktaboks).

Slik fyrer du riktig med ved Ekspandér faktaboks Bruk tørr ved. Du kan sjekke om den er tørr ved å slå to vedbiter sammen. Våt ved avgir da en dump lyd, mens tørr ved avgir en smellende lyd som når et balltre treffer en ball. Se etter tegn på råte og fukt, og kjenn på vekten. Tørr ved er lett.

Sørg for god trekk. Dårlig trekk øker utslippene, og du taper energi opp pipen. Først når ildstedet er varmt, etter minst ti minutter, kan du gradvis skru ned luftinntaket på ovnsdøren.

Tenn opp fra toppen av veden. Ja, du leste riktig. Tenner du opp på toppen av veden med en opptenningsbrikett, vil du redusere utslippene av partikler. Dette fungerer best på nye ovner, men kan også brukes på gamle. Årsaken til at dette er best, er at vedstykkene som ligger nederst vil bli varmet opp, og deretter starte å avgi gasser som igjen tennes av varmen på toppen.

Tenn opp med små, tørre vedstykker. Ikke tenn opp med våt ved og store vedkubber.

Ikke brenn ovnens bruksanvisning. Om du har kjøpt ny ovn, les hvordan du bruker den.

Ikke brenn søppel. En vedovn er ikke et forbrenningsanlegg for søppel. Kilde: Morten Seljeskog, SINTEF.

Nedgang i april, men ikke nå?

En rapport fra det Det europeiske miljøbyrået (EEA) kunne nylig fortelle at under koronastansen i Europa i april, ble mengden svevestøv redusert med 26 prosent i Norge.

Trafikken inn til Oslo er redusert mye som følge av at mange har hjemmekontor nå i november måned. Dette bildet er tatt på Mosseveien halv ni på morgenen tirsdag 10. november. Det pleier å være saktegående kø her på den tiden. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Det skyldtes blant annet mindre trafikk på veiene.

Nå i november er også trafikken kraftig redusert i de største norske byene, fra 30–50 prosent, ifølge NILU. Og det har positiv effekt på luftkvaliteten.

Men forskjellen er altså at vi nå nærmer oss den kalde årstiden, og at vi gjerne fyrer opp i vedovnen for å holde varmen.

– Det kan føre til at hele helsegevinsten knyttet til bedre luftkvalitet som følge av mindre trafikk blir borte, eller i verste fall at den blir dårligere enn normalt, sier forskningsdirektøren.

Det skal nå forskes på hva økt vedfyring gjør med luftkvaliteten under en sosial nedstengning, med mange på hjemmekontor.