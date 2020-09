Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) fikk i dag overlevert rapporten fra ekspertutvalgets leder Annegrete Bruvoll, partner i Menon Economics.

LEDER: Annegrete Bruvoll har ledet utvalget som har sett på hvordan bompengeinnkreving bør innrettes i framtida. Foto: Vista Analyse

– Vi anbefaler å avvikle elbilfordelene i bomringene. Både fordi elbiler bidrar til problemer som kø og støy på samme måte som fossil-kjøretøy, og fordi det vil gi bedre inntekter i bomringene, sier Bruvoll til NRK.

I rapporten om framtidas bompenger lanseres blant annet følgende forslag:

Fritak eller rabatt for elbiler bør fjernes.

Regler om rabatt for flere passeringer innen en time bør fjernes.

Makstak på bompenger innen en viss periode bør fjernes.

Utvalget peker på at veiene skal betales uansett. Mindre bompenger betyr at pengene må hentes fra andre steder, heter det i rapporten.

Rabatt ved bompengepasseringer har gjerne blitt begrunnet med at myndighetene ønsker at flere skal kjøpe elbil. Ekspertutvalget mener derimot at kjøp av elbiler bør stimuleres gjennom prisen på selve bilen – ikke gjennom å gjøre det billigere å bruke bilen.

Fallende bominntekter

De siste årene har elbilen for alvor gjort sitt inntog i bilparken i Norge. I dag er om lag annenhver ny personbil som selges en elbil.

For en rekke bompengefinansierte vei– og kollektivprosjekter har det imidlertid oppstått et problem: Når stadig flere passerer bommene med rabatt, kommer det mindre penger inn enn planlagt. Dette kan skape problemer for økonomien i prosjektene.

Utvalget anslår blant annet at de samlede årlige inntekter fra bomringene i Trondheim, Bergen, Nord-Jæren og Oslo vil falle med 23 prosent fram mot 2030 med dagens politikk. Dette vil utgjøre 1,4 milliarder kroner i året. Dette vil skje til tross for at antall passeringer er anslått å øke med 25 prosent.

– Dette rimer dårlig med målene om å skaffe finansiering til bypakkene og samtidig ha nullvekst i trafikken, sier utvalgsleder Bruvoll.

Hovedårsaken til det ventede inntektsfallet er at antall elbiler med rabatt i bommene vil øke.

Politisk el-dilemma

Samferdselsminister Knut Arild Hareide holder kortene tett til brystet når det gjelder hva regjeringen mener om saken.

DILEMMA: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skal både ta hensyn til målet om at trafikken ikke skal øke og målet om at vi fra 2025 bare skal kjøpe nullutslippsbiler. Foto: Terje Pedersen

– Nå skal vi sende denne rapporten på høring, så må vi ta en reell beslutning når vi har fått høre hva folk mener om dette, sier Hareide til NRK.

Samtidig er han ærlig på at spørsmålet om bompenger for elbiler er krevende. Ulike politiske mål trekker nemlig i motsatt retning:

– Det er en reell utfordring at vi mister såpass store inntekter og trafikken går opp dersom vi ikke gjør noe. Men så har regjeringen også et mål om at vi bare skal kjøpe nye nullutslippsbiler i 2025, sier samferdselsministeren.

– Det er naturlig å gjøre endringer i systemet. Spørsmålet er når det er riktig å gjøre det, legger han til.