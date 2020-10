Ukultur i politiet: Fjernet instruktører etter tips fra studenter

– Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt «knulle-torsdag» ved B3-leir (Bachelor politiutdanning – operativ trening under leiropphold i tredje år). Instruktører beordret til undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter. Dette opprører meg, sa politidirektør Benedicite Bjørnland i går.

I en pressemelding i dag bekrefter Politihøgskolen at de gjennomførte en rekke tiltak i 2018.

– Ved enkelte tilfeller har instrukører fått beskjed om at vi ikke ønsker vedkommende tilbake i vårt arbeid, skriver de i pressemeldingen.

Ikke faste instruktører

Politihøgskolen har faste instruktører ved de to leirene, som ligger i Kongsvinger og Stavern. I tillegg avgir politidistriktene ansatte som skal være instruktører for en begrenset periode.



Etter det NRK får opplyst, er det noen av disse som har fått beskjed om at de ikke er ønsket tilbake.

Dette er tiltakene som er gjennomført:

Brev ut til intruktører som skal delta på leiropphold. Der tydeliggjøres ansvar og rolle, og man gjør oppmerksom på at det ikke skal foregå tilnærmelser og upassende relasjoner med studenter.

Ved oppstart av samlingene gjentas dette, også studentene får samme beskjed, om sitt ansvar.

Vi har også lagt restriksjoner på sammenkomster og fester.

Bakgrunnen for tiltakene fra 2018 og fremover var tips fra studentmiljøet.

– Etter at det nå ble fornyet fokus på dette temaet, vil vi ha en dialog overfor studentrådene våre. Hensikten er å få så mye informasjon og oppdaterte inntrykk som mulig, direkte fra studentene. Vi vil også understreke og minne om våre varslingskanaler. Vi ønsker at studenter som opplever noe ubehagelig skal si klart ifra, skriver høgskolen i pressemeldingen.

Forskningsprosjekt

Det er forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas som varslet om ukulturen. De driver et pågående forskningsprosjekt om hvorfor det er så få kvinner innen politiets mest framskutte operative områder.

De skal ha avdekket flere tilfeller av seksuell trakassering og uønsket atferd i politiet.

Det har blant annet kommet frem at enkelte instruktører på politiutdanningen skal ha hatt sex med kvinnelige studenter.