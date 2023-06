Ukraina klargjør tidligere krigsfanger til motoffensiv

Etter det innledende forsvaret av Kyiv, forflyttes Evhen Shibalov til østfronten.

Som en del av Ukrainas territorielle forsvarsenhet, har den tidligere bistandsarbeideren i oppgave å forsvare den ukrainske forsvarslinjen i Luhansk.

Slagene som utkjempes her er brutale og kaotiske.

30. mai 2022 går ting galt.

I undertall mot russiske soldater, tvinges Evhen og fire medsoldater til å overgi seg.

Slik startet en syv måneders lang prøvelse i russisk fangenskap, hvor de ble utsatt for både fysisk og psykisk tortur, ifølge Evhen.

Hans retur til fronten er en del av Ukraina sin intense jobb med å rekruttere flere soldater til den ventede motoffensiven.

Ydmykelse, vold og drap

– Det første de gjør er å legge bind for øynene dine. Øynene er dekket til hele døgnet i flere døgn. På den måten vet du ikke hvem som avhører deg, sier Evhen.

Fangene fikk kun nok mat til å overleve, forteller han, og dårlig medisinsk oppfølging.

I tillegg skal de ha blitt utsatt for vold og innestengt i mørke rom.

– En av fangene, syk av det som så ut som infeksjon, fikk ingen hjelp. Vaktene reagerte ikke før han mistet sin forstand. Men da var det for sent. Han døde.

Etter syv måneder i russisk fangenskap, hadde Evhen gått ned 15 kilo, sier han. Foto: Privat

Etter å ha intervjuet flere løslatte, ukrainske krigsfanger, konkluderer FN med at russiske styrker torturerer soldater i fangenskap.

Slag, elektrosjokk og skudd og knivstikk i beina har vært vanlige metoder, rapporterte FN i mars i år.

De har også mottatt vitnesbyrd fra fanger som har vært systematisk underernært.

Nær tre av fire fanger har opplevd tortur og mishandling under internering i fengselsanstalter, ifølge FN. De omtaler situasjonen som «sjokkerende».

– Tidligere krigsfanger fortalte våre kolleger at de gruet seg til ukentlige turer til dusjen som uunngåelig endte i juling og ydmykelse, ofte med seksuelle undertoner.

FN har dokumentert at fem krigsfanger døde som følge av skader påført under tortur.

– Vi kom tilbake syke

Nyttårsaften 2022 kom vendepunktet for Evhen.

Han var blant de 140 ukrainske soldatene som fikk returnere under et planlagt fangebytte.

Men tiden som fange tynger ham enda.

– Vi som kom tilbake, kom tilbake mentalt syke, sier soldaten.

I videoen under, synes Evhen fremst, ikledd vinterjakke og svart lue. Soldatene er nylig frigjort og på vei tilbake til ukrainsk-kontrollert territorium.

Feirer med nasjonalsangen etter å ha sluppet fri Du trenger javascript for å se video.

Han kan ikke huske å ha sovet de første nettene hjemme i Kyiv. Mareritt, stress og angstanfall følger ham enda.

Flere ganger har han vært utagerende og voldelige mot sivile, sier han skamfullt.

Han mener tidligere krigsfanger bør rehabiliteres i minst seks måneder. Etter det, mener han de bør skjermes fra aktiv kamp om de ikke føler seg klare.

– Om vi utplasseres for tidlig tror jeg vi vil utgjøre en større trussel for våre kamerater.

Få blir diagnostisert

Traumer påført i krig kommer i mange former, forteller psykoterapeut Maxim Kolesnichenko.

Han jobber på Kyiv institutt for rehabilitering, som senterets eneste psykoterapeut, og evaluerer opp til 128 soldater om gangen.

Psykoterapeut Maxim Kolesnichenko avgjør om soldater er friske nok til å fortsette og krige.

Kolesnichenko forklarer at de fleste av hans pasienter har symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD), men at svært få får påvist diagnosen.

Se for deg at vi har en bygning som står på fire pilarer, begynner Kolesnichenko:

– Om én pilar svaier og tre står støtt, eller om tre svaier og én står støtt, er det tegn på PTSD – men det er ikke PTSD. Om alle de fire pilarene faller og huset kollapser sammen, da er det en lidelse.

En god soldat

Når NRK snakker med Evhen, har han nettopp gjennomført de siste medisinske evalueringene.

– Sier de at du må tilbake til fronten?

– Legene konkluderte med at jeg er «tilgjengelig for begrenset tjeneste». Det betyr at jeg må tilbake i tjeneste, muligens neste uke, men at jeg ikke kan brukes i kampoperasjoner med en gang.

Medisinsk evaluering er unnagjort og bilen er pakket og klar. Nå venter Evhen kun på ordren. Foto: Privat

Selv om han skal tilbake til fronten, føler Evhen seg sikker på at han ikke blir plassert på frontlinjen med en gang.

Selv håper han på å kunne ha en støttefunksjon som sjåfør, eller med logistikk.

– Men jeg blir definitivt beordret tilbake til min stridsenhet, som nå er utstasjonert i øst.

Verste scenarioet han ser for seg, er at han ikke kan gi god nok hjelp til sine våpenbrødre. Foto: Privat

– Vil du kunne finne ro når du gjenforenes med våpenbrødrene dine?

– Jeg aner ikke hvordan jeg vil reagere. Jeg kan ikke engang forstille meg scenarioet hvor jeg returnerer til slagmarken, svarer Evhen.

Samtidig uttrykker han en redsel, både for hvordan han vil kunne reagere, men også for hvordan han vil fungere som soldat.

– Jeg er veldig redd for at jeg kan bli en trussel for mine våpenbrødre, istedenfor å være en god venn og en god soldat.