– Vi lever i en tid der falske nyheter sprer seg fortere enn noen gang, og der vi demoniserer hverandres meninger sterkere og sterkere. Det at noen kjemper for sannhet, kjemper for fakta og kjemper for å ta ned falske nyheter, det mener jeg er fredsskapende, sier Grande til NRK.

Stortingsrepresentant og tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande. Foto: Azad Razaei / NRK

Hun har derfor valgt å nominere The International Fact-Checking Network til Nobels fredspris. Nettverket har base i USA og ble etablert i 2015.

– Det er en organisasjon for faktasjekkere og som sørger for at faktasjekkere har gode arbeidsmåter og en god sertifisering av jobben dem gjør, sier Grande.

6. januar stormet tilhengere av USAs tidligere president Donald Trump (R) den amerikanske kongressen. Mange av dem var oppildnet av løgner som sa at presidentvalget var preget av juks og at Trump var den rettmessige vinneren av valget. Det riktige er at Joe Biden (D) vant med god margin. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Peker på sosiale medier og USA

Grande mener løgn og falske mediers raske spredning gjennom sosiale medier gjør faktasjekk viktigere enn noen gang:

– Sosiale medier har en spredningseffekt på dette som tidligere tiders diktatorer eller falske nyhetsspredere bare kunne drømt om, sier Grande.

Hun mener den nylige stormingen av den amerikanske kongressen, og det at USAs nye president Joe Biden trakk fram problemet i sin innsettelsestale, gjør nominasjonen aktuell.

– Jeg tror både de to siste amerikanske valgkampene, og den siste presidenten, viser at vi trenger noen som gjør en jobb på dette området, sier hun.

– Men er det ikke andre metoder som tross alt er enda mer fredsskapende? Vi løser vel ikke krigen i Jemen med en faktasjekk?

– Nei, men vi løser spenninger vi ser i verden i dag. Vi ser at noen underminerer demokratier og dialog mellom land. Det demoniserer bildet av nasjoner, religioner og folkegrupper. Det at noen kjemper for fakta er kanskje viktigere enn noensinne når vi ser at de falske nyhetene har en grobunn på sosiale medier som vi aldri har sett før.

Faktisk-redaktør: – En kjempeære

Norske Faktisk er en del av det internasjonale nettverket av faktasjekkere. Redaktør Kristoffer Egeberg blir «litt satt ut» når NRK ringer og forteller om nominasjonen:

Journalist Kristoffer Egeberg er redaktør i Faktisk. Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

– Det er en kjempeære, selvfølgelig, for nettverket og vår bitte lille del av det, sier Egeberg til NRK.

Han sier seg enig i de problemene Grande trekker fram rundt konsekvensene av falske nyheter. Han trekker fram koronapandemien og konspirasjoner rundt dette som noe som utnyttes av krefter som ønsker å undergrave demokratiet i flere land.

– Her har faktasjekkere i mange land, med livet som innsats, virkelig gjort en fantastisk innsats. Der har også dette nettverket IFCN vært utrolig viktig, sier Egeberg.

Han peker også på at IFCNs arbeid med å sette standarder for god faktasjekk har gjort at organisasjonen blir lyttet til.

– Det har blitt en aktør som de store plattformene som Facebook, Google, Twitter og så videre respekterer og går i dialog med, blant annet når det gjelder å merke falske nyheter.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at NRK er en av eierne av Faktisk, og at NRKs nyhetsredaktør Helje Solberg er styreleder i selskapet.