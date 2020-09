Synkende vilje til å vaksinere seg mot koronaviruset i Norge

Før sommeren utførte Kantar en undersøkelse for Forskningsrådet om vaksineviljen blant folk. Da sa 72 prosent at de ville ta en eventuell koronavaksine.

Nå har de gjentatt undersøkelsen og den viser at det i dag bare er 64 prosent som vil ta den. Særlig er det mindre vilje blant menn.

– Det er jo en nedgang som vi bør undersøke nærmere, sier direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Generelt høy tillit til vaksiner

For det er spesielt vaksinen mot covid-19 folk er skeptiske til.

John-Arne Røttingen sier at generelt sett er det høy tillit til vaksiner i Norge. Foto: Jonas Bendiksen / Norges forskningsråd

– Vi ser jo at generelt sett er det fortsatt høy tillit til vaksiner og vaksinering i Norge, sier Røttingen.

I undersøkelsen Forskningsrådet har gjort understreker han at de ikke har sett på de bakenforliggende årsakene til at vaksineskepsisen mot koronavaksinen er økende.

– Nå har vi fått ganske stor oppmerksomhet rundt at det er vaksiner som er under utvikling og som noen land allerede har valgt å godkjenne. Det har blitt en litt politisert diskusjon i en del land. Jeg tror det også påvirker den norske befolkningen.

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, sier at en viss skepsis bare er sunt.

– Vi skal skille mellom de som er helt tydelige prinsipielle motstandere av vaksiner. De er veldig, veldig få her i landet. Og så er det de som er mer avventende eller vi kan godt si skeptiske. Det er sunt å være skeptisk og spørrende. Særlig når det er snakk om en ny vaksine, sier Aavitsland.

Overlege Preben Aavitsland mener at det ikke er feil å være spørrende og stille spørsmål når vaksinen mot covid-19 kommer. Foto: epidemi.as

Han sier at når det kommer en ny vaksine så skal man stille spørsmål.

– Og så er det vår oppgave som vaksinemyndigheter å svare på de spørsmålene. Slik at folk har godt informasjonsgrunnlag før de bestemmer seg om de skal vaksinere seg eller ikke.

Skepsis mot russisk vaksine

Undersøkelsen til Forskningsrådet viser også at bare 17 prosent i Norge ville latt seg vaksinere av den russiske vaksinen.

– Den tidlige godkjenningen av vaksinen i Russland har møtt mye kritikk både fra fagmiljøer og myndigheter ellers i verden. Det er veldig naturlig at befolkningen i Norge også har fått med seg det og dermed er skeptiske, sier John-Arne Røttingen.

Han legger til at det kan være at den vil vise seg å være virksom og trygg når man senere får mer informasjon og kunnskap. I tillegg til at man får gjennomført større studier.

– Men det er det jo for øyeblikket for tidlig å si.