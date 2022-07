Statkraft øker inntekter og bonuser, men går i minus

I dag la Statkraft, Norges største kraftprodusent, frem resultat for første halvår i 2022.

Til tross for at resultat etter skatt viser et minus på 1,2 milliarder kroner i andre kvartal, øker selskapet bruttoinntektene kraftig.

I andre kvartal hadde Statkraft inntekter på over 25 milliarder, sammenliknet med 15 milliarder i andrekvartal 2021.

– Den europeiske energikrisen har økt som en følge av redusert forsyning av gass fra Russland. Det har resultert i høye kraftpriser og en stor økning i Statkrafts brutto driftsinntekter, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en børsmelding.

Går i minus

Høye utgifter gjorde likevel at selskapet endte på negative 1.2 milliarder, sammenliknet med et overskudd på 2.4 milliarder i andre kvartal 2021.

Negative valutaeffekter under finansposter og en høy skattekostnad som følge av høye inntekter fra norsk vannkraft som er underlagt grunnrenteskatt. Resultat etter skatt var 3,6 milliarder kroner lavere enn samme kvartal i 2021, står det i børsmeldingen.

Statkraft står i et normalår for nær halvparten av den samlede produksjonen av strøm basert på vannkraft her til lands. De er Europas største leverandør av fornybar energi.

Sofie Marhaug fra Rødt mener det er umusikalsk at Statkraft øker salgsbonuser når strømprisene er så høye for vanlige forbrukere. Foto: Tony Ågotnes / NRK

– Umusikalsk

Rapporten som Statkraft la fram torsdag viser at selskapet fortsetter å øke lønninger og bonuser, blant annet bonuser på markedssalg.

Lønnsutgiftene har økt med 894 millioner kroner sammenlignet med samme tid i fjor, ifølge regnskapet Statkraft har lagt fram. Dette skyldes i stor grad økte bonuser, men også økning i ansatte og ny regulering i pensjon.

Det synes stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R) er «fullstendig umusikalsk» i lys av situasjonen.

– Det er ikke spesielt vanskelig å selge kraft i dagens europeiske marked. Det er kritikkverdig, og helt på tvers av de nasjonale interessene som staten som eier har i det selskapet, sier hun og legger til:

– Det mener jeg er misbruk av fellesskapets ressurser.

Hun ønsker en slutt på en kultur på økning i lønninger og bonuser samtidig som prisene stiger.

– Så må man ta andre politiske grep. Rødt er for en makspris på strøm, slik at man regulerer markedet på en annen måte enn i dag.