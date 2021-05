I 2019 starta Kommunal- og moderniseringsdepartementet eit forsøk med å anonymisera jobbsøkarar i statlege verksemder.

Bakgrunnen til forsøket var at tidlegare undersøkingar har vist at det er mindre sjanse for jobbsøkarar med utanlandsk namn å bli kalla inn til intervju

Forsøket var ein del av departementet sitt integreringsløft, og no er rapporten klar.

– Resultatet var ikkje det me håpa på, seier kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Resultatet frå forsøket viser at ein høg andel med innvandrarbakgrunn faktisk kjem til intervju, uavhengig av om stillingane vart anonymisert eller ikkje.

Andelen innvandrarar som vart tilsett var høgast i dei stillingane som ikkje var anonymisert.

Går glipp av kompetanse

STATEN: Nikolai Astrup ønsker at staten rekrutterer breitt for å få riktig kompetanse. Foto: Håvard Hagen

Astrup trur det er fleire årsaker til at anonymiseringa ikkje fungerte, men at hovudårsaka er at staten allereie har tiltak som fungerer godt.

Blant anna har dei ein regel om at minst ein jobbsøkar med innvandrarbakgrunn skal intervjuast.

– Me går glipp av mykje viktig kompetanse om me ikkje rekrutterer breitt, seier Astrup.

Ifølge Astrup må dei jobbe meir systematisk med mangfaldig rekruttering.

– Viss den norske befolkninga skal ha tillit til staten må han spegle befolkninga, seier han.

Staten kjem ikkje til å halde fram med anonyme søknadar, men vil fokusere på andre tiltak som kan ha betre effekt.

Han fortel at dei no skal lansere eit e-læringskurs for mangfaldsrekruttering for å bevisstgjere dei som jobbar med rekruttering i statlege verksemder.

For låg andel innvandrarar

Tal frå Statistisk sentralbyrå viser at 12,9 prosent av dei tilsette i staten er innvandrarar eller norskfødde med innvandrarforeldre.

I tillegg viser tala at i Noreg er 67 prosent av innvandrarar mellom 20 og 66 år i jobb. Tilsvarande andel er 79 prosent elles i befolkninga.

Ifølge integrerings- og mangfaldsdirektoratet er det fleire grunnar til at det er færre innvandrarar i jobb i Noreg. Diskriminering kan vere ein av grunnane.

Forsking har vist at søkarar med pakistanske namn har 25 prosent mindre sjanse for å bli kalla inn til jobbintervju samanlikna med likt kvalifiserte søkarar med norske namn.

Treng ei ny haldning

– Arbeidsgivarar er ofte skeptiske til innvandrarar seier Hoger Amin Karadaki.

Han kom til Noreg ifrå Nord Irak som 18-åring. I dag jobbar han som høgskulelektor på Høgskulen i Østfold.

Karadaki understrekar at det finst både diskriminering og rasisme i Noreg, og trur det trengst ei haldningskampane blant arbeidsgivarar både statleg og privat.

Karadaki håpar fleire kan vere meir opne og gje innvandrar ein sjanse.

– Innvandrarar har fleire gode ressursar som erfaring frå andre land og fleirspråkleg kompetanse, seier han.

Karadaki trur også at innvandrarar må ta meir ansvar og at han har hjelpt fleire med å rette på CV og jobbsøknadar.

Han meiner staten bør sette i gang tiltak som å hjelpe innvandrar i jobbsøknadsprosessen ved å blant anna tilby hjelp til å skrive ein god søknad.

– Og innvandrar må ta i mot denne hjelpa og tørre å vise jobbsøknaden sin, seier han.