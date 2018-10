Søreide: Norge går til sak mot USA på grunn av toll på stål og aluminium

1. mars i år kunngjorde Trump at USA innfører toll på import av stål (25 prosent) og aluminium (10 prosent).

– Vi mener at USAs tilleggstoll på stål og aluminium er i strid med WTO-regelverket. Derfor har vi, sammen med EU og flere andre land i dag bedt WTO om å opprette et tvisteløsningspanel, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

UD gjør dette for å få en uavhengig vurdering av saken. En slik panelbehandling vil vare i noe over et år, og rapporten som følger vil deretter kunne ankes inn for WTOs ankeorgan.

Norge har, i likhet med Canada, EU, India, Kina, Mexico, Russland, Sveits og Tyrkia, konsultert med USA i Genève, som et første skritt i en tvistesak. Disse konsultasjonene med USA førte ikke fram.

Internasjonale vilkår viktige for norsk næringsliv

Tilleggstollene rammer norsk eksport av stål og aluminium til USA, som lå på en verdi av rundt 90 millioner kroner i fjor. Det totale omfanget av stål og aluminumseksporten lå på 36 milliarder kroner i 2017, med EU som det klart største markedet.

– Selv om vår eksport til USA av stål og aluminium er beskjeden, er denne saken prinsipielt viktig. Regjeringen står opp for norske næringer som møtes med ulovlige handelsrestriksjoner og forsvarer det regelbaserte handelssystemet, sier utenriksministeren.