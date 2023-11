NRK har funnet seks saker så langt i år der politibetjenter i Norge er anmeldt for bruk av politihund som har bitt. Alle er henlagt av Spesialenheten.

Den 22 år gamle mannen som ble bitt på østkanten i Oslo får hverken oppreisning eller erstatning.

– Vi mener det er uforholdsmessig å bruke en patruljehund når han kun var mistenkt for brudd på vegtrafikkloven, sier mannens advokat Darija Jamina til NRK.

Når har Jamina klaget saken til Riksadvokaten.

Advokat Darija Jamina i Advokatfirmaet Storrvik representerer mannen. Foto: Advokatfirmaet Storrvik

22-åringen havnet på legevakten og etterhvert 11 dager på sykehus. I over et år har han trent opp armen hver dag, men styrken er ikke tilbake etter at han mistet store deler av armen.

Gjennomgår saken

– Jeg trodde jeg skulle dø, jeg begynte å miste bevisstheten og startet å be i hodet. Jeg er religiøs. Jeg blir emosjonell av å snakke om det, sier mannen til NRK.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med politibetjenten som førte hunden, men det er en leder ved operativ avdeling i Oslo politidistrikt som kommenterer saken.

– I saker der tjenestehund er involvert, og det fører til en skade på en person, gjennomgår også Oslo politidistrikt saken og evaluerer oppdraget og utførelsen, sier politiinspektør Martin Strand i Oslo politidistrikt.

Martin Strand er leder for Felles enhet for operative tjenester i Oslo politidistrikt. Foto: Politiet

Spesialenheten ønsker ikke å kommentere saken.

«På bakgrunn av det strenge beviskravet i straffesaker kan ikke Spesialenheten utelukke politibetjentens forklaring», står det i vedtaket.

Spesialenheten stiller likevel flere spørsmål om oppdraget og hvorfor betjenten ikke hadde visuell kontakt med hunden. Det vises til instruksen som blant annet sier at tjenestehunden er et «skarpt» redskap og kan utrette stor skade hvis den kommer ut av kontroll.

– Man skal være varsom med å bruke hunder fordi de kan gjøre stor skade på mennesker. Det er det første. Nummer to er da at han ikke har hatt kontroll på hunden mens han har gjort sporsøket, sier advokat Jamina.

Ulike forklaringer fra politibetjenter

Advokaten mener også at de to betjentenes forklaring av situasjonen ikke samsvarer med hverandre.

Den andre betjenten har blant annet har sagt at den anmeldte betjenten måtte jobbe litt for at hunden skulle slippe.

Den anmeldte politibetjenten har sagt at hunden slapp bittet umiddelbart på kommando, og at det ikke er korrekt at hunden unnlot å reagere på kommandoer.

Politiet sier at de forholder seg til at saken er henlagt og har tillit til at Spesialenheten har gått gjennom saken grundig.

ENDTE HER: Mannen ble behandlet på legevakten i Oslo og sykehus etter hendelsen i juli i fjor. Foto: Annika Byrde / NTB

Hendelsen skjedde i en skråning og hunden og de involverte skled ned bakken mens mannen ble bitt. Dette kan også ha bidratt til skadene.

Det var like før klokken to, natt til 28. juli i fjor at politiet ville kontrollere mannen etter å ha sett ham kjøre.

Politiet hadde kunnskap om at han ikke hadde førerkort, og i politiets systemer var han også mistenkt og siktet i flere trafikksaker. Ifølge vedtaket fra Spesialenheten omhandlet sakene kjøring uten gyldig førerkort, kjøring i ruspåvirket tilstand, råkjøring, kjøring i høy hastighet og unnlatelse av å stoppe for kontroll.

Mannen skal han ha oppgitt feil fødselsnummer og sagt at han ikke hadde legitimasjon.

Da politiet konfronterte ham med at de trodde han oppga feil opplysninger, løp mannen. De to betjentene løp etter og ba samtidig om bistand fra en hundepatrulje. Da hundepatruljen ankom rundt 20 minutter senere.

BANDASJERT: Mannen måtte plastres og fikk lang behandling på sykehus. Foto: PRIVAT

Mannen har fått et forelegg for kjøring uten førerkort, ruspåvirket kjøring (under 0,5 promille) og for ikke å etterkomme politiets pålegg.

Forelegget er ikke vedtatt fordi politiet ikke har fått svar fra mannen ennå, opplyser politiet.

Flere bitehendelser

Den aktuelle politihunden og hundeføreren som er omtalt i denne saken var for fire år siden involvert i en pågripelse der hundens biting ble tema i retten.

Av dommen kommer det frem mannen «ble påført betydelige smerter gjennom bittskader mens han lå delvis nedgravd med en politihund og en politibetjent over seg».

Mannen mistet også bevisstheten. På grunn av smertene han ble påført mente retten at det ikke kan legges til grunn at mannens «bevegelser hadde forsett om å øve vold eller å unndra seg pågripelsen. Han skal dermed frifinnes».

Det har ikke lyktes NRK å få en uttalelse fra mannens forsvarer. Oslo politidistrikt har ikke kommentert NRKs spørsmål om denne hendelsen.