I Norge skal selskaper betale selskapsskatt av overskuddene, altså pengene de sitter igjen med etter at alle regningene er betalt. Denne skatten er på 22 prosent.

NRK har avslørt at mange bedrifter som tjener gode penger har betalt langt mindre enn dette i årene 2017 til 2022.

I snitt skattet norske bedrifter halvparten av dette. Altså 11 prosent.

Bedrifter med til sammen 550 milliarder kroner i overskudd betalte ingenting i selskapsskatt i årene 2017 til 2022.

En av seks lønnsomme bedrifter betalte ikke skatt. Dette gjelder 34.000 bedrifter.

– Det er rystende at det gjelder så mange, og at det er så store summer, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski på Politisk Kvarter.

Forsvarer systemet

Tallene viser at Norge har et veldig investeringsvennlig skattesystem, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– En hovedgrunn til at dette skjer er det vi kaller fremførbare underskudd. Du investerer, tar stor risiko, og når du begynner å få overskudd kan du trekke fra den investeringen du gjorde i starten. Derfor hadde vi rekordinvesteringer i norske fastlandsbedrifter, sier Vedum til NRK.

Fremførbare underskudd vil si at selskapet tidligere tapte penger, som senere kan skrives av på skatten.

– Vi må alltid se kritisk på om det kan være noen svakheter, legger han til.

– Hvilke systemsvakheter mener du det kan være her?

– Vi mener at grunnsystemet er bra, men det kan hele tiden være at noen utnytter systemet og gjør feil. Men i bunn mener jeg at systemet vi har i dag er helt riktig. Du kan gjøre investeringer, ta stor risiko og få fradrag når du senere gjør det bra, svarer finansministeren.

– Opptatt av å tette skattehull

Kaski i SV legger til at man vet at det er mange måter bedriftene kan få skatteregninga ned på.

– Det er ikke bare fremførbart underskudd som er årsaken til at selskapsskatteregninga blir lavere for veldig mange selskaper. Det skyldes også i stor grad overskuddsflytting for et selskap som også driver internasjonalt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Kaski mener at NRKs tall viser at skattesystemet ikke fungerer etter hensikten man har satt.

– Det er mange elementer i skattesystemet som gjør at bare du blir rik nok, så er det mulig å planlegge seg vekk fra skatten innenfor regelverket. Og i praksis bestemme selv når du skal betale skatt. Derfor har SV vært opptatt av å tette skattehull.

– Ønskede virkningene

Eksperter NRK har snakket med er overrasket over hvor stor del av overskuddene som ikke skattlegges.

Denne debatten hviler på en feil forutsetning, mener Heidi Nordby Lunde, som sitter i finanskomiteen på Stortinget for Høyre.

Heidi Nordby Lunde i Høyre. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det NRK egentlig har avslørt er de ønskede virkningene av det norske skattesystemet. Nemlig at fratrekk for tap på investeringer er ment å sikre at bedrifter overlever over tid, til tross for at de ikke har gått med skattbart overskudd, sier Lunde.

Da er det ikke riktig at det skal være 22 prosent selskapsskatt hvert eneste år man har overskudd, legger hun til.

Formuesskatt

I tillegg til selskapsskatt, må bedriftseiere betale formuesskatt av verdien som er satt på selskapene.

– Når Høyre og landets aller rikeste tar til orde for å fjerne formuesskatten og heller øke selskapsskatten, så er grunnen til det at de ikke klarer å planlegge seg vekk ifra. Selskapsskatten planlegger de seg vekk ifra. Det er det tallene til NRK viser, sier Kaski.

– De 10 prosent rikeste i Norge ville betalt 38 prosent av all personbeskatning uten formuesskatt. Det betyr at vi har et omfordelende skattesystem i Norge der de med de bredeste skuldrene bærer den største børen. Det er selvfølgelig også Høyre for, svarer Lunde i Høyre.