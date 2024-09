Rigger seg for lavere rente – kutter 500 stillinger

I en børsmelding skriver DNB:

– Nå starter neste fase, og blant tiltakene banken iverksetter er sentralisering og nedbemanning av stab- og støttefunksjoner. Målet er en reduksjon i bemanning på

omkring 500 årsverk i løpet av det neste halvåret.

I børsmeldingen skriver banken at den rigger seg for en framtid med et lavere rentenivå og enda tøffere konkurranse om kundene.

– Nedbemanning er ikke noe vi tar lett på, og vi forstår at dette skaper usikkerhet blant våre ansatte. Derfor vil vi legge vekt på å sikre en ryddig prosess og god dialog med dem som blir berørt og de tillitsvalgte, sier Kjerstin Braathen.

Tjente rekordmye i fjor

I 2023 tjente banken 50,4 milliarder kroner. Det var det høyeste årsresultatet for DNB noensinne.

Rekordresultatet har sammenheng med rentehevingene til Norges Bank. Etter rentehevingene har flere banker tjent mer, blant annet på at rentene på sparekontoene har vært lavere enn lånerentene.