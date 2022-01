Regjeringen åpner for flere på arrangementer

– Nå åpnes det for 1500 personer innendørs og 3000 utendørs, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

I starten av februar vil regjeringa komme tilbake med en ny vurdering av smitteverntiltakene.

– Da håper jeg at vi kan åpne mer, både for arrangementer med og uten faste tilviste plasser, fortsetter statsråden.

Nye regler gjelder fra 21. januar 12:00 Ekspandér faktaboks Innendørs arrangementer med faste tilviste plasser: Inntil 1 500 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet.

Ved arrangementer hvor det er flere enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene. Utendørs arrangementer med faste tilviste plasser: Inntil 3 000 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet.

Ved arrangementer hvor det er flere enn 500 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene. For både innendørs og utendørs arrangementer gjelder følgende: Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder.

Istedenfor 1 meters avstand kan arrangøren sørge for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Arrangøren må sørge for at kohortene har separate toalettfasiliteter, garderober og evt. servering.

Det forutsettes smittevernfaglig forsvarlig drift av arrangementene. Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum, skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres.

Glad for at kulturministeren åpner opp

Rhiannon Hovden Edwards, leder for Virke kultur og opplevelser, er fornøyd med at kulturministeren er på ball og føler opp løftet om å åpne kulturlivet mer.

– Det er et viktig skritt i riktig retning som gir mange kulturarbeidere mulighet til å gå tilbake til jobb og gå i gang med realistisk planlegging av forestillinger og turneer fremover, sier hun.

Rhiannon Hovden Edwards, leder for Virke kultur og opplevelser. Foto: Virke

Men hun mener vi ikke er der vi burde være helt enda, der kulturlivet får samme regler som butikker, bowling og bingo.

– Så vi forventer ytterligere lettelser når regjeringen kommer med nye vurderinger 2. februar, sier Rhiannon Hovden Edwards.

Hun er misfornøyd med munnbindskravet.

– Det er tåpelig at regjeringen krever at man må sitte med munnbind på annethvert sete på teater, når man kan sitte på kafé og skravle med hverandre uten munnbind, sier hun.

Kulturminister Tretteberg mener økningen er et stort steg i riktig retning, står det i pressemeldingen.

– Det vil og bety mye for arrangører, publikummere og utøvere. Dette gjør at mange kan gå tilbake til jobben sin i kultursektoren, og at vi publikummere endelig kan oppleve teater, konserter og idrett i langt større grad enn før.

En provokasjon

I oppdragsteksten fra FHI og Helsedirektoratet står det at de fikk en kort tidsfrist, og derfor ikke har hatt tid til å snakke med andre aktører. Helsemyndighetene fikk tre dager på seg til å vurdere om man kunne øke antallet gjester på offentlige arrangementer.

Karianne Jæger, produsent i Scenekvelder, er utrolig skuffet over dette.

– Det føles som kulturministeren absolutt ikke bryr seg om å sysselsette våre ansatte. Det har vi understreket hele veien: vi er en stor arbeidsplass og derfor er det viktig å høre på oss. Det å ikke ta en telefon til oss er skuffende.

Hun er heller ikke begeistret over de nye endringene.

– For oss betyr det at vi får inn 400 publikum på Folketeateret, forteller Karianne Jæger, produsent i Scenekvelder.

Karianne Jæger kaller de nye anbefalingene for en provokasjon.

– Det er en provokasjon.

Totalt har de plass til 1402 mennesker i publikum.

– 400 gjester gir null grunnlag for drift hos oss.

Jæger forteller at de nye anbefalingene sørger for at over 350 kulturarbeidere fremdeles står uten jobb på Folketeateret.

– Kampen vår som kulturbransje fortsetter.

Jæger henviser til en undersøkelse gjort av Norsk teater- og orkesterforening (NTO) som skriver at «det har fra mars 2020 og ut 2021 ikke vært noen kjente tilfeller av smittespredning blant publikum på NTOs medlemsinstitusjoner».

– Helsemyndighetene sier at de sitter på bevis for massesmitte innendørs, også på kulturarenaer i Norge. Men hvor har de disse tallene fra? Vi har etterlyst dem og enda ikke fått det, sier Jæger og legger til:

– Jeg er utrolig spent på det faglige grunnlaget myndighetene har fundert denne anbefalingen på.

I tråd med anbefalinger fra FHI og Helsedirektoratet

Tidligere i kveld kom Helsedirektoratet og FHI med nye anbefalinger i nytt faglig grunnlag, for å øke antallet på offentlige innendørs arrangementer til 1500 deltakere og maksimalt 50 prosent kapasitet, dersom det er faste tilviste plasser.

Det faglige grunnlaget ble levert til helsedepartementet 18. januar.

«FHI legger til grunn at det er politisk ønske om lettelser for sektorer som er avhengige av å kunne ha arrangementer med faste tilviste plasser, og vurderer at den foreslåtte økning vil øke smitterisikoen noe, men FHI mener det vil være forsvarlig og forholdsmessig i dagens situasjon», står det i anbefalingen.