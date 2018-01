Psykiater tiltalt: Skal ha oppbevart 200 000 overgrepsbilder

Ifølge tiltalen, som er tatt ut av statsadvokaten i Oslo, har mannen over en periode på tjue år hatt befatning med ulovlig materiale.

Psykiateren ble pågrepet i januar i fjor. På det tidspunktet skal han ha oppbevart nesten 200.000 overgrepsbilder og over 12.000 videoer som viser seksuelle overgrep mot barn, eller som seksualiserer barn.

Politiadvokat Jens Johannes Andenæs ved Oslo politidistrikt. Foto: NRK

Det store omfanget av overgrepsmateriale gjør saken spesiell, mener politiadvokat Jens Johannes Andenæs ved Oslo politidistrikt.

– Også grovheten er etter vår oppfatning et skjerpende moment. I tillegg er det spesielt at tiltale har arbeidet som barne- og ungdomspsykiater samtidig som det straffbare forholdet har pågått, sier Andenæs til NRK.

Han sier samtidig at det ikke er holdepunkter for at det straffbare forholdet har hatt innvirkning på tiltaltes arbeid. Etter det NRK får opplyst er mannen fratatt sin autorisasjon som lege på ubestemt tid.

Psykiaterens forsvarer, Heidi Ysen, sier til NRK at hun ikke har noen kommentar til denne saken.

Avdekket etter melding fra utlandet

Under ransakingen av mannens bolig etter pågripelsen, ble det også beslaglagt en pistol. Funnet gjorde at mannen også er tiltalt for ulovlig våpenbesittelse.

Ifølge politiadvokaten ble saken avdekket ved at politiet i et annet europeisk land rapporterte til Kripos, om aktivitet fra en norsk IP-adresse på en fildelingstjeneste hvor det utveksles overgrepsmateriale.

– Så har Kripos jobbet videre med informasjonen med tanke på å avdekke hvem som kunne være bruker, og etterforskningen avdekket at dette var tiltalte, sier Andenæs.

Strafferammen for det han er tiltalt for er opp til tre års fengsel.

Sjeldent omfattende

Ifølge Andenæs har tiltalte «i det vesentlige» tilstått forholdene. Det er mannens egen forklaring og alderen på det beslaglagte materialet som gjør at tiltalen strekker seg over tjue år, ifølge politiadvokaten.

– Det er en veldig lang periode, sier han.

– Har man erfaring med lignende saker?

– I rettspraksis finner man saker som går over tilsvarende lange perioder og også med samme omfang, så den er ikke unik, men jeg vil likevel si at det er sjelden at vi i Norge har så omfattende saker, sier Andenæs.