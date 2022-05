Lørdag avslørte VG hvordan nåværende PST-sjef Hans Sverre Sjøvolds våpeninnlevering ble starten på en konflikt ved våpenkontoret i Oslo politidistrikt.

Sjøvold var politimester i Oslo 2012 til 2019. I juni 2020 fikk han en bot på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av tre skytevåpen gjennom flere år.

Sjøvold vedtok boten. Han forklarte at han tok imot våpnene som en «vennetjeneste» fra en enke i Vestfold etter at hennes mann døde i 2008.

Trusler og press

En tidligere ansatt ved våpenkontoret i Oslo politidistrikt skal ha fortalt Spesialenheten for politisaker at han i 2015 nektet å ta imot uregistrerte våpen som stammet fra Sjøvold.

Sjøvold var på denne tiden politimester i Oslo. Våpnene kom ikke direkte fra Sjøvold selv, men via en kollega ved våpenkontoret.

PST-Sjef Hans Sverre Sjøvold var politimester i Oslo fra 2012 til 2019. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Den ansatte skal ha forklart at han både i 2015 og 2016 varslet sine ledere om det han mente var en ulovlig våpeninnlevering. Dette skal ha ført til trusler og press fra kollegaer og overordnede. Han er i dag 100 prosent ufør.

VG skriver at han i august i fjor fikk utbetalt nærmere 1.2 millioner kroner fra Oslo politidistrikt mot at han sa opp jobben.

– Saksbehandleren gjorde ingenting galt. Han gjorde bare jobben sin, sier tidligere visepolitimester Sveinung Sponheim han til VG.

Sjøvold sier til VG at han ikke kjente til erstatningssaken eller til at den tidligere ansatte nå er ufør.

Ifølge samme avis konkluderte Spesialenheten for politisaker med at «bevisene i saken med særlig styrke taler mot at Sjøvold har begått en straffbar handling overfor ansatte i politidistriktet».

De pekte blant annet på at Sjøvold aldri var i direkte kontakt med varsleren på våpenkontoret.

Ber om ekstern gjennomgang

Etter å ha fått spørsmål fra VG om hvordan varslingssaken ble håndtert, ber politimester Beate Gangås i Oslo nå om at Politidirektoratet gjennomgår Oslo-politiets håndtering av saken.

– Det er læringspunkter i denne saken for Oslo politidistrikt, skriver Gangås i en e-post til avisa.

Hun ønsker ikke å stille til intervju med avisa.

Gangås skriver at saken ble behandlet som en varslingssak fra mai 2020, men at det er behov for «ytterligere forsterkning og bevissthet i behandlingen av varslersaker».

– Jeg ser at varslingssaken burde vært fulgt opp i henhold til varslingsrutinen etter sommeren, i tillegg til oppfølgingen i personalsporet, skriver Gangås.

NRK har ikke lyktes i å komme i kontakt med Beate Gangås for en kommentar.

Kristin Monstad er distriktsdirektør i NRK og gift med Hans Sverre Sjøvold.