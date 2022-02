Øyvind har blitt frastjålet sykler 3 ganger

Øyvind Berget har vært uheldig hele tre ganger. To av gangene ble én og samme sykkel borte.

– Jeg våknet av en alarm på en app på mobilen. Det var GPS-senderen i sykkelen som varslet om at sykkelen var i bevegelse, forklarer han. – Da jeg kom ned for å sjekke var sykkelen borte, men jeg kunne peile den på appen på mobilen.

Det førte til at Øyvind fant igjen sykkelen sin et annet sted i Oslo, men da var sykkelen forsvarlig låst fast med en annen lås.

Han kontaktet politiet som rykket ut, men de klarte ikke å få opp låsen.

– Det endte med at brann- og redningsetaten kom og klippet låsen med en hydraulisk saks, en slik som de klipper i bilvrak med, forklarer han.

Rekord i anmeldelser og utbetalinger

Det er nemlig de dyreste og mest attraktive syklene som stjeles. Dyre elsykler og de lange lastesyklene er tyvenes favoritter denne vinteren.

Sikre sykkelen forsvarlig og legg gjerne en presenning over, råder skadeforebygger i Fremtind forsikring Therese Hofstad-Nielsen Foto: Fremtind forsikring

– Så langt i vinter er vi oppe i utbetalinger på 12 millioner kroner, sier skadeforebygger i Fremtind forsikring, Therese Hofstad-Nielsen.

– Det vi ser i sakene som kommer inn til oss er at det er de dyre syklene som er populære å stjele.

– Lastesyklene stjeles det stadig flere av og dette er sykler som er populære for frakt, men også til å ha med barn i, forklarer hun. – Mange familier bruker denne type sykler som en bil nummer to.

Disse lange lastesyklene, som også kan ha en kasse bak forhjulet, er veldig populære å stjele. De er også blant de dyreste brukssyklene Foto: Charles Platiau

Syklene fraktes ut av landet

Politiet vet godt hvor de stjålne dyre og ettertraktede syklene havner.

Foto: NTB

– Vi mistenker at disse syklene skal omsettes på det svarte markedet og tas ut av landet, sier politiinspektør Eirik Skøyeneie i Oslopolitiet.

– Vi har flere eksempler på at det kommer mobile vinningskriminelle fra utlandet med hensikt å stjele dyre sykler i Norge, sier han.

– Vi vil anta at de selges med profitt i utlandet og at det er årsaken til at de kommer hit for å stjele, forklarer han.

Politiet har hatt en jevn stigning i antallet anmeldte sykkeltyverier fra 4620 i 2016 til toppåret i 2020 med 6630, bare i Oslo.

I fjor gikk det litt ned, men det skyldes av vi syklet litt mindre på grunn av pandemien og hjemmekontor.

Råd mot sykkeltyveri Ekspandér faktaboks Ha en forsikringsgodkjent sykkellås - FG-lås, gjerne to låser

Sørg for å parkere sykkelen mest mulig synlig for forbipasserende

Dekk gjerne sykkelen til med en presenning

I tillegg kan det være lurt å ha en skjult GPS-sender i sykkelen, sånn at det kan være lett å spore den hvis den blir stjålet.

Ha en forsikring som dekker den reelle verdien av sykkelen

Daglig meldes sykkeltyverier

Sykler stjeles nå mest utenfor arbeidsplasser, fra sykkelparkeringer og ved kollektivtransport, sier Synnøve Halkjelsvik i Storebrand forsikring Foto: Storebrand

– Nå i vintermånedene får vi inn i snitt 5–10 saker i uka, og det er først og fremst kostbare sykler som blir stjålet, forteller pressesjef i Storebrand forsikring, Synnøve Halkjelsvik.

– Mange bruker syklene sine også på vinteren og sykkeltyverier er generelt et økende problem, og er ofte en del av større organisert kriminalitet, sier hun.

Nye steder for tyverier

Nå er det ikke lenge bare i kjellerboder eller i folks oppkjørsler og garasjer syklene steles fra. Det er en økende trend at syklene forsvinner fra arbeidsplasser eller i bysentra og ved kollektivknutepunkter.

Det er ikke lett å beskytte seg 100 % mot at tyver ikke vil forsøke å stjele nettopp sykkelen din, men det kan være greit å alltid forsøke å parkere den slik at den er mest mulig synlig for forbipasserende, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg Foto: Tryg

– Det stjeles utvilsomt mest i de store byene der Oslo er i en klasse for seg med Bergen som en god nummer to, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Tryg forsikring, Torbjørn Brandeggen.

– Som regel er det i eller nær bysentrum, og ofte i tilknytning til parkering ved store arbeidsplasser eller offentlige virksomheter, utdanningsinstitusjoner samt til dels kjøpesentre, forklarer han.

– Tidvis har vi mange tyverier ved universiteter og høyskoler for eksempel, men tyveritallene går i bølgedaler. Jo dårligere vær, jo mindre tyverier er et godt eksempel, avslutter han.