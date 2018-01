Det sa avtroppende statsråd Vidar Helgesen (H) til påtroppende klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), og tenkte nok på ulvesaken, som har dominert miljødebatten det siste året.

– Min oppfordring er at du holder blikket på de store tingene og ikke de små, sa Helgesen.

Elvestuen har vært en av ulveforkjemperne på Stortinget, og sauebøndene har allerede reagert på Solbergs utnevnelse av venstrepolitikeren som statsråd. De er redde for at konfliktnivået blir enda høyere med Elvestuen som sjef for miljøpolitikken.

Ser ikke på ulv som en liten sak

– Jeg ser ikke på ulv som en liten sak. Den tar nok mer tid enn saken vil tilsi, men det er en viktig sak. Det handler om å bygge ned konflikten som er der, sa Elvestuen som svar til Helgesens spøk om ikke å bare prioritere saker om et dyr på tre bokstaver.

– Vi skal ha de store rovdyrene i Norge, men vi må finne en måte å gjøre det på som vil skape mindre konflikt enn det har vært til nå, fortsatte han.

– Hvordan er det for en ulveforkjemper å bli miljøminister i denne regjeringen?

– Det tror jeg blir bra. For enhver miljøminister kan det være krevende, men vi har hatt et godt fundament i Jæløyaerklæringen, der det står at vi skal ha de store rovdyra i Norge. Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen ligger også fast, sa han til NRKs reporter på stedet.

Sendte «nøkkelbilde» i bursdagsgave

Helgesen fortalte at han for ikke lenge siden sendte et bilde av en nøkkel til Elvestuen som femtiårsgave.

– Jeg ga han et motivasjonsbilde. Jeg forestilte seg hva han mest ønsket seg fra meg, og det var en nøkkel. Dette var før Venstre bestemte seg for å gå inn i regjeringsforhandlinger, sa han.

SLOTTSPLASSEN: Ola Elvestuen er én av tre statsråder fra Venstre som i dag ble en del av regjeringen. Han og de andre mottok blomster på Slottsplassen tidligere i dag. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Glad for at Venstre gjør regjeringen mer liberal

– Jeg er glad for at Venstre flytter tyngdepunktet i regjeringen i en liberal retning, fortsatte han.

Ola Elvestuen sa til Helgesen at han har satt pris på deres samarbeid på Stortinget tidligere.

– Jeg har også satt stor pris på deg som statsråd, og jeg kjenner at jeg nå tar over en stafettpinne, sa han.

Elvestuen har vært nestleder i Venstre siden 2008. Han har sittet på Stortinget siden 2013, og har vært vararepresentant siden 2001.

Den nye statsråden var leder for Oslo venstre mellom 2000 og 2008, og var byråd for miljø og samferdsel i perioden 2011–2013. Ola Elvestuen får statssekretær Atle Hamar fra Venstre.

Ola Elvestuen Foto: Mette Ballovara/NRK Ekspandér faktaboks Nestleder i Venstre og stortingsrepresentant

Født i 1967

Oppvokst på Eina i Vestre Toten i Oppland

Bor i Oslo

Vararepresentant på Stortinget for Oslo Venstre 2001 til 2013

Stortingsrepresentant fra 2013

