Nyboligsalget faller kraftig

Salget av nye boliger har falt kraftig det siste året. Størst er fallet for leiligheter, viser nye tall fra Boligprodusentenes Forening.

Totalt er salgsfallet på 21 prosent de siste 12 månedene. Leiligheter har et salgsfall på 29 prosent. Småhussalget er ned 13 prosent, mens salget av nye eneboliger har det minste fallet. Her er nedgangen på 9 prosent.

Salget i juni litt bedre

Det er likevel et lyspunkt for Boligprodusentene i dagens rapport. For etter 14 måneder på rad med salgsnedgang, viser tallene at salget av nye boliger steg med 2 prosent i juni – sammenlignet med juni i fjor.

– Vi ser det som positivt at nedgangen i salget nå flater ut, sier Boligprodusentenes direktør Per Jæger på dagens pressekonferanse.

LEGGER FREM TALL: Boligprodusentenes adm. direktør, Per Jæger Foto: Johan Sættem / NRK

Makroøkonom Neira Macic i Prognosesenteret advarer like fullt mot å bli altfor positiv av juni-salget.

– Vi har nå hatt en måned med en ganske marginal økning i salget. Vi er usikre på om den økningen kommer til å fortsette, sier Macic til NRK.

SER NYE FALL I IGANGSETTINGEN: Prognosesenteret makroøkonom Neira Macic. Foto: Pressefoto / Prognosesenteret

– Det vi er mer sikre på, er at igangsettingen kommer til å falle, sier makroøkonomen.

Igangsettingen falt 10 prosent

Igangsettingen av nye boliger falt 8 prosent i juni, sammenlignet med fjoråret. Og igangsettingen av nye boliger er ned 10 prosent det siste året.

Nedgangen i igangsetting er størst for eneboliger, med 14 prosent. For leiligheter er nedgangen 13 prosent, mens småhus har økt med 1 prosent.

Ser vi på salgsfallet hittil i år, er nedgangen her størst for småhus, med 19 prosent.

Salget av leiligheter ligger 6 prosent under fjoråret og salget av eneboliger ligger 7 prosent under fjoråret.

HEISEKRANER I SVING: Men igangsettingen av nye boliger er fallende, viser dagens rapport.

Mener det bygges for lite

Basert på SSBs nye prognoser for befolkningsutviklingen har Prognosesenteret regnet på behovet for boliger.

Selv om SSBs beregninger viser lavere befolkningsvekst enn tidligere antatt, mener Jæger at boligbehovet fremover ikke faller.

Det begrunner han blant annet med en ventet sterk vekst i antall eldre – som oftere bor alene.

Boligprodusentene mener det nå bygges 40 prosent for lite boliger, i forhold til reelt boligbehov fremover i tid. Og det er i hovedstaden Jæger hevder dette vil gi seg størst utslag.

– Oslo er verstingen nok en gang. Det vil på sikt slå inn på prisene. Det er veldig bra for dem som eier bolig, og veldig dårlig for dem som skal inn i markedet, sier Jæger på dagens pressekonferanse.