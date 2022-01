Ny FHI-modell anslår færre sykehusinnlagte med covid-19

Da regjeringen stengte skjenkekranene og innførte en rekke nye inngripende tiltak 13 desember i fjor, var årsaken frykt for sykehusenes kapasitet etter dramatiske modelleringer fra Folkehelseinstituttet.

FHI viste til at vi kunne få mellom 90 og 300 tusen daglige smittetilfeller med omikronvarianten.

Sykehusene måtte ifølge modellen forberede seg på mellom 50 og 200 daglige innleggelser.

12. januar publiserte FHI en ny risikovurdering. Da spådde modellene mellom 100 og 400 nye innlagte hver dag, med en topp på mellom 500 og 2500 inneliggende pasienter samtidig.

I går kom en ny modelleringsrapport fra FHI. Den viser et lite alarmerende bilde på sykehusene de neste tre ukene:

SYNKENDE: Dette er antallet pasienter i respirator FHI modellerer at norske sykehus vil ta imot de neste tre ukene. Foto: Faksimile / FHI



Den 6. februar spår modellen at norske sykehus samlet vil ha 245 innlagte pasienter med covid-19 som hovedårsak. 28 pasienter vil ligge i respirator.

Denne uken ligger 112 pasienter på norske sykehus med covid-19 som hovedårsak, i følge FHIs ukerapport. Modellen spår altså omtrent en dobling i antallet innlagte som ikke ligger på intensivavdeling de neste tre ukene.

På sykehusene i Oslo spår modellen at det 6. februar vil ligge 5 pasienter på intensivavdeling, og 14 med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen totalt.

ØKTE INNLEGGELSER: Antall innleggelser med covid-19 som hovedårsak vil omtrent doble seg de neste tre ukene, til 245, spår FHI-modellen. Foto: Faksimile / FHI

Kriseleder Line Vold i FHI mener nedgangen kan være midlertidig.

– Vi er i en v-formet kurve, og vi foventer at det snur, og kanskje allerede har snudd. Det er ihvertfall bevegelse i sykehustallene denne uka. Modelleringen viser at den bratte stigningen i antall smittede vil vises i sykehusinnleggelser etter hvert, sier Vold.

Folkehelseinstituttet har hele tiden understreket at modellene er usikre, og ikke kan anses som prognoser. Likevel sendes modellrapportene hver uke til helseforetakene og brukes som verktøy når de skal planlegge antall innleggelser i ukene fremover.

TROR INNLEGGELSER VIL STIGE: Kriseleder og avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier vi er i v-formet kurve. Foto: Torstein Bøe

– Er pandemien nå over på den måten at omikron ikke lenger kan utfordre kapasiteten i sykehusene?

– Nå jobber vi med en oppdatert risikovurdering og oppdaterte modeller. Så er vi opptatt av å ha best mulig situasjonsforståelse og data å bygge på, Vi vil hele tiden vurdere hvordan dette ser ut og om vi bør gi nye råd til regjeringen om justeringer.

– Kultursektoren demonstrerer utenfor Stortinget, barn og unge har gult nivå på skolen, vi lever med mange andre begrensninger, og modellen deres viser 5 respiratorpasienter i Oslo om tre uker. Er det forholdsmessig?

– Som sagt jobber vi med oppdatert modellering som er spesifikk for omikron, og hvordan den samlede risikovurderingen da blir. Her er det vanskelige avveininger og viktig å finne riktig nivå på tiltak. Vi er i en ny situasjon med en ny variant med usikkerhet.

– Når modellene går fra 200 daglige innlagte til 250 samtidig innlagte om tre uker, hva gjør det med tiltroen til modelleringen deres?

– Vi har hele tiden pekt på usikkerheten i modelleringene. De er avhengig av forutsetningene som legges inn, og når vi har lite kunnskap om forutsetningene så blir det også stor usikkerhet i modelleringen, sier Vold.

– Hensikten med å modellere ulike scenarier som gir så ulike utfall er nettopp å vise hvilke ulike retninger pandemien kan utvikle seg i, når vi legger inn forskjellige forutsetninger. Bredden i utfallene illustrerer usikkerheten. Vi lar ikke være å modellere fremtidsscenarier fordi vi ikke har sikker kunnskap om fremtiden, sier Vold.

Guldvog: – Gledelig

Helsedirektør Bjørn Guldvog kaller de siste tallene fra FHI for gledelige.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier modellene tyder på at kapasiteten i sykehusene ikke blir en så stor utfordring som fryktet. Foto: EVEN BJØRINGSØY JOHNSEN

– I forrige ukes risikorapport sa de at man kunne forvente at vi ikke fikk flere enn 150 innlagte som hadde behov for respirator samtidig. Og nå går dette tallet ytterligere ned. Det er naturligvis veldig gledelig. Det gir en enda tydeligere indikasjon på at kapasiteten i spesialisthelsetjenesten ikke kommer til å bli en så stor utfordring, som vi kunne se for oss for noen uker tilbake.

– Men hvis dette tallet stemmer, er dette en pandemi fortsatt, eller ikke?

– Det vil jo være en pandemi fordi det handler om ukontrollert smitte på alle kontinenter. Men konsekvensene av pandemien kan i hvert fall nå, i en fase, bli vesentlig mindre i løpet av relativt kort tid.

– Så er det fremdeles sånn at veldig mange smittede samtidig kan bety et veldig høyt sykefravær, og som da kan skape problemer. Ikke bare i helsetjenesten, men også i andre virksomheter, sier Guldvog.