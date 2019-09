Norges rikeste: Vinneren og han som har tapt mest

Hvert eneste år setter finansmagasinet Kapital opp listen over Norges rikeste. Den aller rikeste, i år som i fjor, vokste opp i arbeiderbydelen Vålerenga i Oslo og har bygget formuen sin fra null til årets 114 milliarder kroner.

Ifølge Norsk biografisk leksikon startet John Fredriksen shippingkarrieren som bud hos skipsmegler Blehr & Tenvig i Oslo. Nå har han vært Norges rikeste i en årrekke.

Fredriksen mener det har vært et dårlig år

SELF MADE MAN: John Fredriksen har bygget opp formuen sin fra 0. Foto: Heiko Junge/SCANPIX

Formuen til Fredriksen har gått opp med én milliard kroner fra 2018 til 2019. Likevel mener han det har vært et dårlig år. Fredriksen mener formuesøkningen i stor grad skyldes at dollaren har styrket seg.

– Jeg tjener på dollarstyrkelsen, men vi er jo en dollarbusiness, og da er det ikke størrelsen på nettoverdiene målt i norske kroner som er avgjørende, har Fredriksen sagt til Finansavisen og TradeWinds.

Det til tross er formuen til Fredriksen nær dobbelt så stor som Norges nest rikeste mann, skipsreder Torstein Hagen. Han har en formue på 60 milliarder kroner.

Her er Norges ti rikeste Ekspandér faktaboks John Fredriksen (75): 114 mrd kroner. Torstein Hagen (76): 60 mrd kroner. Odd Reitan (68): 42,4 mrd kroner. Johan Johannson (52): 40 mrd kroner. Kjell Inge Røkke (60): 35,5 mrd kroner. Ole A. Halvorsen (58): 33,7 mrd kroner. Johan H. Andresen (58): 33 mrd kroner. Arne Wilhelmsen (90): 30,5 mrd kroner. Gustav Witzøe (66): 29,8 mrd kroner. Stein Erik Hagen (63): 28 mrd kroner. Kilde: Kapital.no

Petter Stordalen var inne på topp-ti-listen i fjor, men har falt ned til ellevte plass i år, med en formue på 26,4 milliarder kroner.

Røkke er den største taperen

TAPSMASKIN: Ingen har hatt en større nedgang i formuen sin i Norge fra 2018 til 2019. Foto: Lise Åserud / NPK

De ti personene som har tapt mest av formuen sin fra 2018 til 2019 har til sammen tapt mer enn 19,4 milliarder kroner.

Den største taperen er Kjell Inge Røkke som har fått en nedgang i formuen på 4,4 milliarder kroner på ett år.

Det tilsvarer mer enn 12 millioner kroner hver eneste dag i et helt år.

Her er de ti som har hatt størst negativ endring i formuen Ekspandér faktaboks Kjell Inge Røkke (60): - 4,4 mrd kroner. Fredrik Wilh. Mohn (42): - 2,7 mrd kroner. Bjørn Kjos (73): - 2,1 mrd kroner. Trond Mohn (76): - 1,6 mrd kroner. Kristian Siem (70): - 1,6 mrd kroner. Tor Olav Trøim (56): - 1,6 mrd kroner. Niels G. Stolt-Nielsen (54): - 1,55 mrd kroner. Odd Reitan (68): - 1,3 mrd kroner. Helene Odfjell (54): - 1,3 mrd kroner. Petter Varner (54): - 1,3 mrd kroner. Kilde: Kapital.no

Til tross for at Røkke har størst nedgang i kroneverdi, utgjør nedgangen kun 11 prosent av formuen. Bjørn Kjos og Tor Olav Trøim har et fall i formuen på langt færre kroner, men for disse to føles nok nedgangen mer da det utgjør henholdsvis 55 og 57 prosent av formuen fra 2018.

Det betyr at formuen til de to har mer enn halvert seg på ett år.

– Viser at Norge går godt

Kapital-redaktør Tryge Hegnar forklarer hvorfor det er viktig å vite formuen til Norges rikeste.

– Det er viktig for samfunnsdebatten å vite hvordan formuen er fordelt i samfunnet, hvem som er rike og hvorfor de er blitt det. Hver eneste person på listen ble i gjennomsnitt 150 mill. rikere i fjor.

– Hva sier dette om Norge i dag?

– Det sier at vi har et samfunn som går godt, der eiere i næringslivet tjener godt. Det har de gjort helt siden finanskrisen i 2007. Vi har hatt en oppgangsbølge som har vart og vart og vart. Internasjonalt snakker man om at toppen er nådd, men i Norge ser vi ikke noe til det foreløpig. De rike blir rikere, sier Hegnar.

Få kvinner

På listen over de aller rikeste kommer den første kvinnen på 22. plass. Margaret B. Garmann anslås å ha en formue på 9 milliarder kroner.

På listen over de 400 rikeste, er det 51 kvinner.

– Det er mer arvede penger og færre gründere blant kvinnene, sier Hegnar.