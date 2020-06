Norge blir med i ny europeisk vaksineallianse

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Akkurat nå jobber forskningsmiljøer over store deler av verden med å finne en koronavaksine som virker.

Spørsmålet som raskt melder seg er: Hvem utvikler vaksinen alle vil ha, først?

Mange land forbereder seg på dette, inkludert Tyskland, Frankrike, Nederland og Italia.

For bare en uke siden offentliggjorde landene at de hadde laget en helt ny vaksineallianse.

Nå er det klart at også Norge blir med i denne alliansen.

Høie: – Kan bli «alle mot alle»

Helseminister Bent Høie (H) er bekymret for hva som kan skje når alle verdens land vil forsøke å skaffe seg den ferdige vaksinen mot korona.

BEKYMRET: Bent Høie sier Norge vil jobbe sammen med flere andre europeiske land. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Det kan fort bli en «alles kamp mot alle» for å få den vaksinen. Derfor er det viktig at landene står sammen, sier Høie.

Høie understreker at vaksinealliansen vil ha som mål å sikre at selve produksjonen av koronavaksinen etter at den er ferdig utviklet, skjer i land i Europa.

– Hvis vaksinen for eksempel blir utviklet i USA eller i Asia, hva hjelper det da å ha en avtale med bare europeiske land?

– Disse selskapene vil det jo uansett være mulig å inngå avtaler med. Det er nettopp derfor det er så viktig at vi står sammen. Da har vi større muligheter i forhandlingene med disse selskapene, sier Høie.

Tidligere smitteverntopp: – Best å dele risikoen

Lege og epidemiolog John-Arne Røttingen har vært direktør i den vaksineutviklingsorganisasjonen Cepi og sjef for smittevernavdelingen ved Norges Folkehelseinstitutt (FHI).

I dag er han leder i Norges forskningsråd.

TIDLIGERE SMITTEVERNTOPP: Lege og epidemiolog John-Arne Røttingen. Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

Røttingen sier utfordringen under en pandemi er å skaffe mange nok doser med vaksine, uten å vite hvilken vaksine som faktisk vil fungere.

– Det er mange vaksinekandidater som konkurrerer om å være de første som er trygge og effektive. Men vi vet ikke hvem av dem som vil komme i mål.

– I praksis er det mange skudd på mål. Kanskje bare 10-20 prosent av dem, som nå er i første rekke, vil vise seg å være effektive. Derfor må vi satse på mange kandidater. Det gjøres best ved å dele risikoen med andre land, sier Røttingen.

TESTER: En forsker i San Diego i California gjør undersøkelser for å prøve å finne en koronavaksine. Foto: Bing Guan

Vaksiner også til fattige land

Den europeiske vaksinealliansen, som har fått navnet «Inclusive Vaccine Alliance», skal også sikre koronavaksiner til utviklingsland.

Det skal skje i samarbeid med en egen finansieringsordning for slike vaksiner til fattige land.

Ordningen, som heter Covax, er knyttet til tunge internasjonale aktører, som det internasjonale vaksinefondet Gavi og vaksineutviklingsorganisasjonen Cepi.

Norge blir også blant landene som gir penger til Covax.

– Samtidig som vi sikrer befolkningen i Norge, som er avgjørende, er en veldig viktig del av dette at nettopp de fattige utviklingslandene får tilgang til vaksinen når den blir klar, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

VIL SIKRE VAKSINE TIL FATTIGE LAND: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF). Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

Han sier at tiltak som gir folk i fattige land koronavaksine, ikke bare vil verne disse menneskene mot korona. Det vil også dempe smitten i andre land i verden, også Norge, sier Ulstein.

– Hvis ikke vi får på plass slike mekanismer, så vil nettopp pandemien sirkulere kanskje i seks til åtte bølger ifølge forskerne.

– Da vil dette leve, og være utfordrende. Aller mest i utviklingslandene. Men det vil også kunne påvirke oss i stor grad i mange år også her, sier Ulstein.

Vaksiner kan også komme «samtidig»

Det er også en mulighet for at flere vaksiner ulike steder i verden kan bli ferdige omtrent på samme tid.

Det sier seniorforsker ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland.

Hun jobber med å utvikle en vaksine mot nye varianter av koronaviruset.

– Flere vaksiner som kommer ontrent samtidig øker sannsynligheten for at vi i Norge får en avtale med noen som har en relevant vaksine. Så det er egentlig et viktig poeng, sier Grødeland.