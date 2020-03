Forsøkte USAs president Donald Trump å sikre USA enerett på koronavaksine fra et tysk selskap? Den tyske storavisen Welt Am Sonntag rapporterte at den amerikanske presidenten hadde tilbudt en milliard dollar til et tysk selskap for å få eksklusive rettigheter til en vaksine.

Det tyske selskapet avviste i en pressemelding at dette var riktig.

Tysk vaksine delfinansiert av Norge

Vaksinen som det tyske selskapet utvikler mot koronaviruset er tungt finansiert av Norge gjennom den norskbaserte vaksineorganisasjonen Cepi.

DUGNAD: – Det siste vi trenger nå er at enkeltland stikker av med vaksine mot Korona, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein til NRK. Foto: Utenriksdepartementet

Utviklingsministere Dag-Inge Ulstein understreker at han ikke vet hva som er riktig i striden om hvorvidt Trump virkelig prøvde et oppkjøp av vaksinen fra selskapet Norge er med på å finansiere. Men han sier dette illustrerer et viktig poeng.

– Det siste vi trenger nå er at enkeltland stikker av med vaksine mot Korona, sier Ulstein til NRK.

Den norskbaserte vaksineorganisasjonen Cepi, med base på Torshov i Oslo, har finansiert det tyske selskapet CureVac med inntil 8,3 millioner dollar for å utvikle koronavaksine.

Også den norske regjeringen bevilget nylig 36 millioner kroner til å utvikle en Korona- vaksine.

Utviklingsministeren er engasjert i dugnaden for å få penger fra statsledere til koronavaksine gjennom Cepi.

Erna ringte Merkel

– Nå må verdenslederne vise lederskap og ikke kun være opptatt av å berge seg og sine. De må se på dette som en global utfordring der vi må stå sammen, sier Ulstein.

Han sier statsminister Erna Solberg har ringt Canadas statsminister Justin Trudeau, Frankrikes president Emmanuel Macron, og Tysklands kansler Angela Merkel, for å få finansiering til utvikling av en koronavaksine som skal komme alle land til gode.

Tyskland har svart på dugnaden og bevilget 1,6 milliarder kroner.

– Det er nå svært viktig at verken land eller kommersielle aktører utnytter denne krevende situasjonen vi er i til å sko seg på bekostning av de millionene som risikerer å bli syke.

Derfor sier Ulstein at Norge skal bidra til en rettferdig fordeling av vaksine når en eller flere vaksiner blir tilgjengelig.

– For alt tyder på at dette viruset kommer til å bli ekstremt krevende i utviklingsland som ikke er forberedt og som ikke har et helsevesen som kan forberede seg, sier Ulstein.

Et kappløp

Cepis hovedmål er å utvikle vaksiner som også fattige land kan har råd til.

Nå deltar de i et kappløp for å stoppe et virus som kan ramme en hel verden.

Denne uken ble det gjort avtale om finansiering og samarbeid med en kinesisk forskergruppe fra Hongkong om å utvikle en vaksine.

NORGE BIDRAR: Frederik Kristensen i Cepi viser hvor i verden forskergruppene som nå utvikler koronavaksine holder til. Cepi har hovedkvarter på Torshov i Oslo. Foto: Peder Bergholt / NRK

Viseadministrerende direktør i Cepi Fredrerik Kristensen sier at det er bevilget 24 milliarder dollar til åtte forskergrupper rundt om i verden som nå jobber dag og natt med å utvikle en vaksine.

Mål: To-tre vaksiner klare om 12 til 18 måneder

Kristensen forteller at de etter en utlysning fikk inn 48 prosjekter. Mellom seks og åtte av disse har de finansiert videre.

– De går gjennom faser og utprøving. Vi må være sikre på at de er trygge og effektive.

Kristensen sier prosessen forhåpentligvis ender med at Cepi har vært med på å utvikle to til tre vaksiner om kanskje 12 til 18 måneder.

– Alle som jobber her føler at de er med på en stor internasjonal dugnad. Personlig tenker jeg på sårbare mennesker jeg kjenner som kan bli beskyttet med en slik vaksine. Det er det som driver meg sier han.