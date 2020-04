Moria-barna splitter Ap: – Jeg får meldinger med hets

– Det går inn på deg når du blir kalt en møkk-flekk, onkel Tom eller anklaget for å trekke stigen opp etter deg. Jeg er en av få i Stortinget som selv har vært et barn på flukt. Det jeg står for politisk er en rettferdig flyktningpolitikk, mener Masud Gharahkhani.

Gharahkhani har fått mye kritikk etter at han deltok i NRK Debatten om Moria-barna denne uka.

Mange i partiet har ment at han er usolidarisk mot de 7500 mindreårige som for tiden oppholder seg i leiren på Lesvos og har truet med å melde seg ut av partiet.

I tillegg forteller Gharahkhani at han har blitt hetset på sms og i kommentarfeltene av folk både innenfor og utenfor partiet.

–Er du overrasket over kritikken også fra medlemmer i Arbeiderpartiet?

– Ja, det går inn på meg. Men når man får meldinger med hets kan man bli deppa eller fortsette å stille opp for flyktninger. Jeg har valgt det siste. Det er også utrolig mange støttemeldinger, sier han.

For tiden oppholder det seg rundt 7500 mindreårige i den overfylte Moria-leiren på Lesvos i Hellas. Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Aps stortingsrepresentant Sverre Myrli er blant de som har gått ut og tatt et oppgjør med hetsen:

Hvorfor er det så vanskelig for mange å diskutere spørsmål som har med innvandrings- og asylpolitikk på en seriøs og... Publisert av Sverre Myrli Onsdag 15. april 2020

Opprop med statsråder

Det er nå intern strid både i regjeringen, men også i opposisjonen og innad i Ap om å hente mindreårige fra Moria-leiren på øya Lesvos i Hellas.

Søndag skrev Aftenposten at 19 tidligere statsråder fra Ap, SV, Sp, KrF, Venstre og Høyre har signert et opprop som ber norske myndigheter hente barn fra greske flyktningleirer til Norge.

SV utfordret deretter Ap til å støtte forslaget om å ta imot enslige barn fra leirer i Hellas, men Ap var rask til å sette ned foten og sa nei.

Ordfører-kritikk

Dette har ført til sterke reaksjoner internt i Ap, og både AUF og Ap-ordførere har bedt Ap om å ta i mot asylbarn

Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland, håper partiledelsen vil lytte til signalene og snu.

– Det er en forferdelig situasjon, og vi ønsker at Norge skal være med å ta ansvar, sier han til NRK.

Trondheimsordfører Rita Ottervik sier til NRK at hun mener at Ap bør støtte landene som nå har begynt å hente mindreårige fra leiren.

– Vi vet at Aps landsmøtet har sagt at vi skal ta imot kvoteflyktninger og hjelpe på stedet, men i Trondheim vil vi åpne opp for å ta barn og unge ut fra de forferdelige leirene i tillegg til kvotene, sier Ottervik.

Avisa Vårt Land har omtalt ordførerkritikken.

– Det er jævlig i Moria-leiren, men det er det også andre steder, svarer Gharahkhani.

– Står det i motstrid til å hjelpe de mindreårige i Moria-leiren nå?

– Nei, Norge skal bidra ved å støtte Hellas slik at vi får bragt barnefamilier til fastlandet der forholdene er bedre. Samtidig skal vi være ærlige på at siden vi ikke kan hente alle, så må vi prioritere hvem som skal få komme til Norge. Da er kvoteflyktninger mest rettferdig og den linja Ap har valgt, sier han.

Han mener det er viktigere enn noen gang å prioritere hvem som skal komme hit:

– Flyktningkrisen kommer til å bli enda verre etter denne koronapandemien. Mange vestlige land kommer til å trekke ut sin støtte. Vi må bruke ressurser slik at vi kan hjelpe flest mulig, sier han.

AUF vil ta imot 3000

AUF vil i utgangspunktet at Norge skal ta imot 3000 Moria-barn.

– Hvert eneste barn som blir hentet til trygghet er et barn som får en annen framtid, sier AUF-leder Ina Libak.

Hun viser til andre europeiske land som har tatt initiativ og vil hente barn.

– Da handler det om Norge skal stå igjen til slutt, eller være blant de som går foran og tar ansvar og viser solidarietet.

– Skal ikke peke på enkeltleirer

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, sier at partiets linje er å hjelpe der det er størst behov. Han viser til landsmøtevedtaket om å ta imot kvoteflyktninger som FN har valgt ut.

Ap-leder Jonas Gahr Støre Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Så har jeg stor forståelse for at det er engasjement rundt situasjonen folk opplever i enkelte leirer, men Aps linje har altså ikke vært å fokusere på enkeltleirer, men å si at FNs lister gir oss den mest rettferdige og solidariske linjen, sier han.

– Hva er det disse ordførerne da har misforstått?

– De har ikke misforstått noen ting. Jeg er jo glad for å være i et parti hvor det er stort engasjement for nødstilte mennesker, svarer han.

Arbeiderpartiet vil ikke motsette seg å delta i en europeisk løsning hvor man henter folk fra leirer, ifølge Støre.

– Men vi er opptatt av at hvis vi skal hjelpe dem som trenger det mest, så skal ikke vi sitte og peke på enkeltleirer. Det er dessverre altfor mange leirer hvor det står fryktelig dårlig til.

Støre roser Gharahkhani, og tar avstand fra det han kaller ufin kritikk fra folk i partiets egne rekker.

– Han står opp for partiets verdier, han brenner for at vi skal være solidariske og rettferdige, sier Støre.

– Gharahkhani har min fulle støtte, og jeg tar selvfølgelig full avstand fra de som skulle markere uenighet - som er greit, på en måte som sjikanerer.