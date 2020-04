Helgheim: Frykter Høyre bøyer av for «asyllobbyen»

– Det er vanskelig å drive en ansvarlig politikk og stå opp mot denne «asyllobbyen». Da blir man sett på som iskald. Det er derfor all grunn til å bekymre seg for at Høyre vil bøye av for presset, sier innvandringspolitisk talsperson i Frp, Jon Helgheim.

Det er nå intern strid i regjeringen om å hente mindreårige fra Moria-leiren på øya Lesvos i Hellas.

7500 barn sitter i leiren, som trues av korona. Flere sentrale politikere i Venstre og KrF mener Norge ikke kan vente på et felleseuropeisk initiativ for å handle:

– Det er en prekær situasjon i leiren med store menneskelige lidelser. Vi har en plikt til å hjelpe, selv om jeg gjerne skulle sett et felleseuropeisk initiativ, sier Venstres innvandringspolitiske talskvinne, Solveig Schytz.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad forsøker å få resten av regjeringen med på å hente noen av de enslige mindreårige barna fra Moria-leiren

Også Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad vil legge press på egen regjering for å hente mindreårige flyktninger.

– Jeg mener Europa bør stille opp. Vi bør ta en andel av barna ut av leiren og hit til Norge, sier han.

Tidligere KrF-leder Kjell Magne Bondevik støtter denne politikken. Han er en av 19 tidligere statsråder, som i et opprop har krevd at barn skal evakueres fra leiren.

– Det er ulevelige forhold der. Hvis koronaviruset skulle spre seg dit vil det bli en katastrofe, mener han.

Presser på i regjeringen

Høyres innvandringspolitiske talsperson Ove Bernt Trellevik mener det er helt uaktuelt for Norge å ta initiativ alene:

– Vi har sagt hele veien at vi ønsker en felleseuropeisk løsning og byrdefordeling, sier han.

Så dere vil ikke hente noen uten at andre europeiske land er med?

– Nei, Høyre ønsker en felleseuropeisk løsning.

Han utelukker likevel ikke at de kan komme til Norge som en del av de 3000 kvoteflyktningene vi har forpliktet oss til å ta imot. Den ordningen er imidlertid satt på vent grunnet koronapandemien.

Ropstad vil ikke kommentere hvordan de interne diskusjonene i regjeringen går.

– KrF har vært opptatt av denne saken i lang tid. Jeg jobber opp mot de andre partiene for å finne en løsning, sier han.

Kaller det «dumme forslag»

– Det nye er at Frp ikke sitter i regjering og kan sette en effektiv stopper for sånne dumme forslag, kommenterer Helgheim.

Innvandringspolitisk talsperson i Frp, Jon Helgheim, frykter for at Høyre gir etter for presset i egen regjering Foto: Lise Åserud

Han mener konsekvensene kan bli dramatiske hvis Venstre og KrF likevel får presset regjeringen til å hente mindreårige til Norge:

– Da vil kanskje enda flere bli sendt ut på en håpløs reise. Vi vil bare være med på å lokke enda flere ut i nød, sier han.

Helgheim synes ikke det er større grunn til å redde mindreårige fra Moria-leiren enn fra andre flyktningleirer.

– Å skape et bilde av at det er akkurat Moria-leiren som trenger hjelp nå er feil. Barna er like sårbare i andre flyktningleirer. Og de som er i Moria-leiren kunne bli trygt igjen i Tyrkia, men har selv valgt å dra til Europa, sier han.

Ropstad sier at selv om de lykkes med å hente noen mindreårige hit, er det ikke gitt at de får opphold.

– Dette vil være asylsøkere som må de søke på vanlig vis, sier han.