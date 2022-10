Mens Johannes lillebror er på ferie i Thailand skal hun og brorens kjæreste passe på hunden hans.

Fredag rundt klokken 21.45 dro brorens kjæreste inn på en matbutikk på Kampen i Oslo, mens hunden, den svarte labradoren Cai (1) ventet utenfor.

– Hun var i butikken i bare noen minutter, men da hun kom ut igjen var hunden borte, sier Johanne.

Hun og faren satte seg i bilen med en gang og kjørte rundt i Oslo på jakt etter hunden, mens broren i Thailand følte seg nokså hjelpeløs.

– Det ble mindre og mindre folk i gatene, og det var helt mørkt ute, så da klokken nærmet seg midnatt avsluttet vi letingen, sier Johanne, som ikke ønsker å stå frem med etternavn.

Hunden Cai (1). Foto: Privat

Dag Gladmann Sørheim skulle til å legge seg, men sjekket Facebook like etter at Johanne hadde lagt ut et innlegg om at hunden Cai var sporløst forsvunnet.

Da han så savnetmeldingen fikk han lyst til å hjelpe.

– Jeg er ikke noe hundeelsker, men jeg tenkte at det sikkert ikke var så mange som hadde sett innlegget, fordi det var så seint. Så jeg ønsket å bidra, sier Sørheim.

Han kastet seg på sykkelen og startet letingen.

– Jeg sjekket alle gater og nabolag, og spurte taxisjåfører og forbipasserende om de hadde sett hunden. Men jeg fant den ikke.

Dag Gladmann Sørheim synes at det er viktig å hjelpe andre. Foto: Stefan K Skår

Ble mistenksom

Plutselig ser han en dame med en sort hund. Han spør henne om hun har sett den savnede hunden Cai, men hun forteller at hun ikke har observert den.

– Jeg synes hun virket troverdig så jeg fortsatte å lete, sier Sørheim.

En liten stund senere treffer han en annen mann som tilfeldigvis også leter etter hunden. Mannen spør om Sørheim er helt sikker på at den sorte hunden ikke var Cai.

– Det var jeg ikke sikker på. Så jeg syklet som en gal tilbake til der jeg hadde truffet damen. Men hun var ikke der.

Han sykler deretter til Ensjø T-banestasjon på jakt etter damen med hunden. Plutselig treffer han på henne, rundt et kvarter etter at han så henne sist.

– Jeg tar et snikbilde av hunden og sender det til Johanne. Hun svarer med en gang: «Det er han».

Meldingslogg mellom Johanne og Dag natt til lørdag. Foto: Privat

Sørheim er usikker på om det er snakk om ønsketenking fra Joahnnes side – bildet var tross alt ganske uskarpt.

– Jeg spurte om jeg kunne se på halsbåndet, men det fikk jeg ikke lov til. Damen utbrøt at det var hennes hund. Da ble jeg mistenksom.

Gjensynsglede

Han bestemte seg for å bli værende med damen frem til Johanne var på plass. Åtte minutter senere, klokken 01.11, var Johanne fremme.

– Jeg tok sjansen på at hun hadde rett. Med en gang hunden så Johanne, løp han mot henne.

Johanne sier det var stor gjensynsglede.

– Det var som å vinne i lotto. Jeg gråt noen tårer, sier hun.

Hunden Cai (1) har det bra nå. Foto: Privat

Det oppsto en konfrontasjon med kvinnen som hadde hunden, og som fortsatte å hevde at Cai var hennes.

Johanne ringte politiet, som skal ha sagt at det ikke var en nødssituasjon og at politiet derfor ikke kunne prioritere å rykke ut.

Politiet bekrefter at hun ringte inn, men hadde lørdag ettermiddag ikke mulighet til å svare på hvilke vurderinger som ble gjort i forbindelse med saken.

– Dette er ikke et sykkeltyveri. Dette er et tyveri av et kjæledyr – menneskets beste venn. Det er uheldig at de ikke kunne komme, sier Sørheim, som mener politiet burde hatt flere ressurser, slik at de hadde hatt mulighet til å prioritere slike hendelser.

Har lært

Lørdag var Johanne på politistasjonen for å anmelde saken.

– Jeg har forståelse for at politiet har mye å gjøre natt til lørdag. Men det er ikke greit at folk bare tar med seg en hund, sier hun.

Hundelovens paragraf 5 sier at det er forbudt å sette fra seg hunder utenfor for eksempel en butikk.

Hundeeiere har ikke lov til å gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten eller ved lekeplasser.

– Selv om det ikke er tillatt å sette fra seg en hund, unnskylder ikke det at hunden har blitt stjålet. Det kunne skjedd med hvem som helst. Nå har vi lært. Vi kommer aldri til å sette fra oss hunden utenfor en butikk igjen, sier Johanne.