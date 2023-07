Mannskapet om bord på et gresk kystvaktskip var eneste vitne da den overfylte fiskebåten Adriana forliste i juni.

Rundt 750 mennesker var om bord da skipet sank.

100 av dem var barn.

Da skipet forliste, hadde ikke den greske kystvakten det de trengte for å drive redningsarbeid.

Kun 104 ble reddet opp av havet i live.

81 er bekreftet omkommet. Mer enn 500 ble tatt av havet.

Den syriske overlevende Mohammad (18), som ble reddet sammen med andre flyktninger på åpent hav etter Adriana-forliset, gråter mens han gjenforenes med broren Fadi. Foto: Stelios Misinas / Reuters

Overlevende sier de sendte nødvarsler før havariet.

Den uavhengige varslingstjenesten Alarm Phone har loggført nødvarsler fra menneskene om bord.

De varslet så greske og italienske myndigheter og Frontex.

Likevel valgte den greske kystvakten å høre på skipets kaptein, som ønsket å fullføre seilasen til Italia.

Om bord var det flyktninger som skulle smugles inn til Europa. Og vanligvis får kapteiner av smuglerskip kun betaling om turen gjennomføres.

Timene før forliset Ekspander/minimer faktaboks Tirsdag 13. juni befinner fisketråleren Adriana seg i internasjonalt farvann, men innenfor Hellas sitt ansvarsområde for søk- og redning. Klokken 11 lokal tid får den greske kystvakten melding om en fiskebåt med svært mange migranter om bord. Dokumenter The New York Times har fått innsyn i, viser at greske myndigheter monitorerte bevegelsene til Adriana i mer enn 13 timer – via radar, radio og telefon. 12.47 fotograferer mannskapet om bord et fly fra EUs grensestyrke, Frontex, båten. Det får NRK bekreftet av byrået. Frontex varsler greske- og italienske myndigheter. Men bistår selv ikke med skip. 13.50, tre timer siden første meldingen til kystvakten, sender greske myndigheter et helikopter. Det får El Pais bekreftet. 15.35 kommer det frem. Den humanitære organisasjonen Alarm Phone får de flere henvendelser fra menneskene om bord i flyktningbåten. 17.53 sender Alarm Phone en e-post med en alvorlig melding til myndighetene i Europa. «Mange mennesker, blant annet barn, er svært syke. Menneskene om bord sier de ikke kan kjøre videre. De ber innstendig om hjelp», skriver varslingstjenesten. 22.40, nesten 12 timer etter den første meldingen ankommer kystvaktbåten fra Kreta endelig fiskebåten. Kystvakten loggfører at båten ikke ville ha hjelp og at skipet er på vei mot Italia. Det viser dokumenter Reuters har tilgang på. I 2-tiden om natten, om lag 13 timer etter den første nødmeldingen, synker båten 14. juni.

Satellittbilder innhentet og analysert av The New York Times og BBC viser at båten drev langs den greske kysten i seks og en halv time.

Likevel bistod ikke greske eller europeiske styresmakter med redningsskip, som trolig kunne ha reddet mer enn 600 menneskeliv.

Omstridt politikk

Overlevende og hjelpeorganisasjoner hevder den greske kystvakta har direkte skyld i at båten sank.

– Vitnesbyrd fra de overlevende sier at den greske kystvakta festet et tau til båten, og at de forsøkte å taue de tilbake til libysk farvann, sier Katrin Glatz Brubakk.

Hun er barnepsykolog og feltarbeider for Leger uten grenser. Hun bistår nå i flyktningleiren Kara Tepe på den greske øya Lesvos.

Foto: Privat

Det europeiske grense- og kystvaktbyrået Frontex var også til stede for å bistå den greske kystvakta.

I 2022 ble det avdekket at Frontex finansierte greske «pushbacks», i strid med folkeretten.

De siste åra har en sett flere store båter som prøvbar å krysse med migranter om bord, seier Dråpen i Havet. Dette bildet er fra november i fjor. Foto: STRINGER / Reuters

Frontex har tidligere avstått fra å svare på NRKs spørsmål om byråets rolle under forliset.

Norge er en del av det europeiske grense- og kystvaktbyrået Frontex.

De får penger – og mannskap fra det norske politiet. I tillegg sitter Politidirektoratet i Frontex-styret.

NRK har spurt justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) om Norge bidrar til brudd på folkeretten.

De stiller ikke til intervju, og opplyser at grunnen er sommerferien. Utenriksdepartementet har svart NRK skriftlig i en e-post.

På spørsmål om den norske regjeringen vil foreslå en uavhengig, internasjonal granskning av greske «pushbacks» viser departementet til et svar Huitfeldt tidligere har gitt til Stortinget.

«Det må sikres at migranter ved Schengens yttergrenser behandles i tråd med grunnleggende rettigheter. Her spiller Frontex en nøkkelrolle. Frontex har gjennomført en rekke tiltak for å sikre at grunnleggende rettigheter blir ivaretatt i Frontex-operasjoner, herunder ved å bedre rapporteringen i forbindelse med eventuelle alvorlige hendelser, ved å etablere en klagemekanisme, samt ved å sørge for at Frontex-operasjoner overvåkes av eksperter på grunnleggende rettigheter»

Norge gir flere hundre millioner til Frontex

Hvert år får Frontex flere hundre millioner norske skattekroner.

Politidirektoratet oppgir at:

Norges kontingent for 2023–2025 er 1,2 milliarder kroner.

Norge betaler 311 millioner kroner i personalkostnader mellom 2023–2027.

Foto: Politiet

– Kan Politidirektoratet utelukke at norsk politi – utplassert i Frontex – bryter folkeretten?

– Vi har ikke så mange ute, så det er ganske oversiktlig å ha kontroll på, svarer Ingrid Dagestad, seksjonssjef i Politidirektoratet.

– Det personellet som bistår i yttergrenseoperasjoner reiser frivillig og er godt skolert, med gode verdier og godt menneskesyn, sier hun.

De 104 overlevende mottok hjelp av Røde Kors. Foto: Thanassis Stavrakis / AP

Men flere av vertsnasjonene norsk politi er utplassert i, har de siste årene fått en innvandringsfiendtlig politikk.

Dagestad sier det er mange bekymringer til de konservative holdningene, men at Norge skal bistå med mannskap der det kan bidra til endring.

– Og jeg har stor tillit til mine kolleger som sendes til disse områdene.

– Norge er blant landene som har ansvar

Norge har et ansvar for at situasjonen i Middelhavet har blitt som den har blitt, mener Miljøpartiet de grønne.

– Hadde menneskerettigheter vært rådende ville ikke dette forliset skjedd, konkluderer Une Bastholm, talsperson for MDG.

Foto: Lise Åserud / NTB

I tillegg til Frontex-bistand, har Norge satt av om lag 384 million norske kroner til asyl og migrasjon i Hellas i inneværende periode av EØS-midlene.

Men stilles det krav til greske myndigheter?

Dømt for brudd på grunnleggende rettigheter

I mai i år ble den greske kystvakta avslørt i å ta 12 flyktninger tilbake til internasjonalt farvann.

Det bryter med både maritim lov og menneskeretten til å søke asyl.

I mai fikk The New York Times tilgang på en video der den greske kystvakten setter fra seg en gruppe asylsøkere, blant dem en 6 måneder gammel baby, ute på havet. Du trenger javascript for å se video. I mai fikk The New York Times tilgang på en video der den greske kystvakten setter fra seg en gruppe asylsøkere, blant dem en 6 måneder gammel baby, ute på havet.

Til nå har greske styresmakter selv stått for granskingen om denne praksisen.

– Norge bør være med å legge trykk på at det blir en internasjonal uavhengig gransking, mener feltarbeideren Katrin Glatz Brubakk.

– Og ikke minst at vi finner ut hvem som har ansvaret for at 600 mennesker mister livet på havet.

Overlater problemet til andre

Da EU opprettet Schengen-området i 1985 ble det gjort tiltak for å forsegle kontinentet fra ekstern migrasjon.

Innstramningen rammer også mennesker på flukt fra krig og humanitær krise.

Innført politikk ga færre visum for ikke-EU-borgere, forsterkende grensemurer, utvidet og hyppigere patruljering i Middelhavet og økte overvåkingssystemer.

Flyktninger som kom sjøveien År Ankomst Omkommet & savnet 2023 (oppdatert 2. juli) 86 722 1859 2022 159 410 2439 2021 123 318 3231 2020 95 774 1881 2019 123 663 1510 2018 141 472 2277 2017 185 139 3139 2016 373 652 5096 2015 1 032 408 3771

Etter år preget av unntakstilstand i form av pandemi, en storkrig, en energikrise og høy inflasjon, er migrasjon tilbake på toppen av den politiske dagsorden i EU.

I 2020 fremmet EU-kommisjonen et nytt forslag.

Forslaget har fokus på økt grensekontroll, raskere fordeling mellom de som har gode sjanser til asyl og økonomiske migranter og økt samarbeid med land utenfor Europa.

Foto: Pressefoto SV

– EU-forslaget åpner for at land som Norge kan betale, istedenfor å ta ansvar for flyktningene, sier Birgit Oline Kjerstad, innvandringspolitisk talsperson for SV.

Kjerstad mener den nye pakten til EU-landene verken er solidarisk mot flyktninger, eller de europeiske landene som tar imot båtene som kommer over Middelhavet.

– Vi må ta stilling til hva slags land vi skal være.