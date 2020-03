Koronakrisen samler folk rundt TV-apparatene: – Ser ikke ut til å dabbe av

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter at Regjeringen for litt over en uke siden innførte strenge tiltak for å hindre spredning av det nye koronaviruset, har mange nordmenn oppholdt seg innendørs.

Det har blant annet ført til at flere følger med på TV-skjermen, og nye tall fra Kantar viser blant annet at nordmenn så 170 minutter TV i snitt hver dag i forrige uke.

– Med andre ord ser nordmenn nå mer lineær TV enn de gjorde i januar, som normalt sett er den perioden med mest seing på lineær TV, ifølge analysesjef i NRK, Kristian Tolonen.

Sterkt behov for informasjon og nyheter

De lineære TV-sendingene har også dratt med seg flere av den yngre målgruppen.

BEHOV: Tolonen sier nordmenn fortsatt har et sterkt behov for informasjon og nyheter om korona. Foto: Iakob Prebensen

– Selv om de under 50 år ser mindre lineært enn resten av befolkningen, så de i forrige uke 106 minutter daglig, noe som er 6–8 minutter mer enn de gjorde i januar, forklarer Tolonen.

Helgens tall viser at både NRKs Søndags- og Lørdagsrevyen er blant programmene med flest TV-seere i helgen, de er kun slått av fredagens «Nytt på Nytt», som hadde litt over én million TV-seere.

Seertall for helgen 20-22 mars Program Seertall Andel av TV-seerne Nytt på Nytt, NRK1 1.051.000 63 % Søndagsrevyen, NRK1 976.000 73 % Lørdagsrevyen, NRK1 940.000 75 % Distriksnyheter (fredag), NRK1 921.000 72 % Dagsreyen (fredag), NRK1 911.000 73 %

I tillegg merker NRK økende lyttertall på radiokanalen NRK Nyheter, der nesten 200.000 lytter daglig, samt at NRK.no har over 2 millioner unike brukere daglig.

Ifølge Tolonen er det også stor bruk av VG, TV 2 og de kommersielle tilbudene:

– Alt danner et bilde av at publikum fortsatt har et sterkt behov for informasjon og nyheter rundt koronaviruset og tiltak det har utløst. Foreløpig ser det behovet ikke ut til å dabbe av.

Sender historiske sportsøyeblikk

Koronaviruset gjør også at en hel del sportsarrangementer blir avlyst eller utsatt. For eksempel er det full stopp på de engelske fotballbanene, i første omgang er kampene utsatt til april.

OL: Eurosport sender blant annet repriser fra OL i Pyeongchang. Foto: Anette Dotset Stensholt / NRK

Det gjør at mange av de sendeflatene som skulle fylles med direktesendt sport, nå fylles av repriser og høydepunkter.

– Det er tydelig at flere av dem som holder seg hjemme i disse dager begynner å få sportsabstinenser, nå som mer eller mindre all direktesendt sport er utsatt eller kansellert, sier Sondre Lund Edvardsen, kommunikasjonsrådgiver hos Discovery Networks Norway.

De fyller i disse dager opp sitt sendeskjema på Eurosport opp med en rekke historiske tilbakeblikk, for eksempel fra OL i Pyeongchang og utvalgte kamper fra Eliteserien.

– Det er gledelig å se at vi foreløpig kun har fått positive tilbakemeldinger på grepene vi har gjort, samtidig som vi har flere planer på blokka rundt blant annet golf og sykkel i ukene som kommer, legger Edvardsen til.

Også hos NENT Group sender de nå ting fra arkivet på sine kanaler, Viaplay og Viasport.

– Noen vil kanskje hevde at sport er ferskvare, men det skaper helter for livet, og vi vil se tilbake på kamper som definerte en klubb, en spiller eller en trener, sier pressesjef i NENT Group, Fredrik Olimb til NRK.

HAALAND: Mange nordmenn skulle nok fulgt Erling Braut Haaland i Champions League, men må nøye seg med arkivkamper på grunn av situasjonen. Foto: LEONHARD FOEGER

De bruker pausen til å se bakover på noen av de mest minneverdige kampene fra blant annet Champions League og Bundesliga, og ifølge Olimb får også de god respons.

– Det er åpenbart mange nordmenn som gjerne skulle fulgt favorittlaget sitt direkte fra sofaen i disse dager, men når det ikke er mulig virker det som at tilbakeblikkene er en god erstatning. Så får de eldste passe på å unngå og avsløre resultatet for førstegangsseerne.