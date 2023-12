Kong Harald ble frarådet å kondolere Israel: – Det er UD som bestemmer

– Ønsket kongen å kondolere Israel?

– Ja, det var én mulighet. Men det er ikke meg som bestemmer, det er Utenriksdepartementet som bestemmer utenrikspolitikken her, sier kong Harald til NRKs «Året med kongefamilien».

I forrige måned ble det kjent at Utenriksdepartementet (UD) hadde frarådet kongen å kondolere Israel.

Det skjedde ifølge korrespondanse mellom UD og hoffsjefen som Dagbladet har fått innsyn i, to dager etter Hamas’ angrep mot Israel 7. oktober.

Spurte UD til råds

Det var det verste terrorangrepet i Israels historie. Minst 1200 israelere ble drept, de fleste av dem var sivile.

200 var blitt tatt som gisler.

Burde kongen kondolere Israel?

Spørsmålet ble tatt opp med UD.

– Det er jo sånn her i landet at det er regjeringen gjennom Utenriksdepartementet som bestemmer utenrikspolitikken. Og da er det naturlig at vi samrår oss med UD før vi tar en slik beslutning, sier kong Harald.

Krigen i Midtøsten var blant temaene da NRKs «Året med kongefamilien» møtte kongen denne måneden. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Og det er også slik at i noen tilfeller er det statsministeren som kondolerer, og i andre tilfeller er det kongen som kondolerer til statsoverhodet, sier kongen.

9. oktober innledet hoffsjef Olav Heian-Engdal åpningen av det nye logistikkbygget ved Slottet med å rette oppmerksomheten mot angrepet på Israel.

– Jeg vil starte med å si, fordi jeg synes det må til på en dag som i dag, at vi også må sende våre tanker til alle dem som har mistet noen eller er berørt av angrepet i Israel på lørdag og hendelsene dagene etter, sa Heian-Engdal.

– Lørdag var den dødeligste dagen for det jødiske folket siden holocaust, og vi får bare be om at uskyldige liv blir skånet i tiden som ligger foran oss.

Samme kveld fikk hoffsjefen svar fra UD, der UDs råd var at kongen ikke skulle kondolere Israel.

Hoffsjef Olav Heian-Engdal tok imot kronprins Haakon ved åpningen av logistikkbygget ved Slottet 9. oktober. Heian-Engdal rettet oppmerksomheten mot Israel, men fikk samme dag beskjed fra UD om at de frarådet kongen å kondolere. Foto: Cornelius Poppe / NTB

«Konfliktens politiske natur»

– Dette var en beslutning tatt i tråd med etablert praksis, sier kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes i UD til NRK.

UD viste i sitt svar til hoffsjefen til at hovedregelen er at det er regjeringen, ved statsministeren eller utenriksministeren, som kondolerer etter terrorhandlinger.

Det til tross for at kongen som statsoverhode, har kondolert på vegne av Norge en rekke ganger etter terrorangrep ulike steder i verden, som i Christchurch på New Zealand, Manchester, Stockholm, Brussel, Istanbul, Nice, Paris og London.

«I lys av konfliktens politiske natur vurderes det som naturlig at ev. kondolanser i det foreliggende tilfellet går fra regjeringen,» svarte UD når det gjaldt Israel.

Statsminister Jonas Gahr Støre uttrykte medfølelse med ofrene under sin redegjørelse i Stortinget 11. oktober.

Ifølge Statsministerens kontor (SMK) har Støre uttrykt medfølelse både under redegjørelsen og i kontakt med Israels president og statsminister, og at dette er å anse som en kondolanse.

– Min og regjeringens dypeste medfølelse går til ofrene – til de som har mistet sine kjære, de som har opplevd vold, drap og mishandling, og til de som nå lever i uvisshet om det som skal komme, sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin redegjørelse i Stortinget om situasjonen i Midtøsten 11. oktober. Foto: Haakon Mosvold Larsen / NTB

Kongen: Varmet veldig med kondolanser etter Utøya

– Så denne gangen var det statsministeren, sier kong Harald til NRK.

– Så kan man si, hvorfor er dette så viktig, da? Hvem som gjør hva, eller at man kondolerer i det hele tatt, legger han til.

– Men da kan jeg jo si at i forbindelse med Utøya, så fikk vi masse brev og mailer fra folk eller land som hadde medynk med oss. Så jeg har en bitte liten tanke om hvor viktig det egentlig var. Det varmet veldig at det var så mange som hadde medfølelse med oss da.