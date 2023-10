Støre: – Hamas er en terrororganisasjon

– La meg gjøre det helt klart: En organisasjon som har planlagt, gjennomført og tatt ansvar for slike terrorhandlinger må kunne karakteriseres som en terrororganisasjon. Punktum. Ferdig snakket, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Så tydelig har han ikke vært tidligere.

Støre orienterte i dag Stortinget om situasjonen i Midtøsten, etter at Hamas gikk til storstilt angrep på Israel lørdag, og de påfølgende motangrepene mot Gaza.

I sitt innledende innlegg beskrev Støre Hamas sitt angrep som terror og krigsforbrytelser, men kalte ikke Hamas for en terrororganisjon.

Det har regjeringen fått kritikk for, helt siden angrepet lørdag.

Kritiserte

Frps leder Sylvi Listhaug var opprørt over at statsministeren ikke gikk lengre.

– Terrororganisasjonen Hamas sin nedslakting av tilfeldige ofre i Israel er det verste angrepet på jøder siden Holocaust under andre verdenskrig, sier Listhaug.

Hun viste til at barn og spedbarn er blitt massakrert og at hele familier er blitt utslettet.

Frps leder, Sylvi Listhaug, var kritisk til at regjeringen ikke ville kalle Hamas for en terrororganisasjon. Foto: Emilie Holtet / NTB

– Likevel vil ikke den norske regjeringen kalle Hamas en terrororganisasjon. Slik EU, USA, Canada, og Storbritannia har gjort. Jeg forstår ikke hvordan det er mulig, sa Listhaug.

Også Høyre-leder Erna Solberg oppfordret til å være tydelig på hva Hamas bør stemples som.

– Helt siden lørdag har Høyre vært tydelige på at Hamas kan karakteriseres som en terrororganisasjon. Jeg mener det er viktig at regjeringen gjør det samme, sa Solberg.

Hun understreket at Israel har rett til å forsvare seg.

– Hamas har med sine grusomme handlinger nå gjort det klart for alle, at de er villige til å bruke ren terror for å oppnå målene sine, sa Solberg til Stortinget.

Senterpartiet også tydelig

Også parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, var tydelig på partiets ståsted i saken:

– Senterpartiet som parti har ikke noe problem med å slå fast at Hamas er en terrororganisasjon, sa Arnstad.

Arnstad uttrykte forståelse for at regjeringen i utgangspunktet valgte å forholde seg til FNs listeføring over terrororganisasjoner.

Det var først i Støres oppsummering, etter alle andres innlegg, at han var tydelig på at Hamas er en terrororganisasjon.