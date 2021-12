Komikere tar strømregninger: – Mer tragisk enn komisk

– Det er dessverre mer tragisk enn komisk at komikerne tar over oppgavene til velferdsstaten.

Det sier Rødts Marie Sneve Martinussen og får full støtte av Hans Andreas Limi fra Frp.

– Jeg synes det blir litt tragikomisk når finansministeren må ha hjelp av profesjonelle komikere til å hjelpe vanlige folk med å betale for strømmen, sier han.

For i går ble det kjent at Morten Ramm har satt i gang en aksjon hvor norske komikere betaler strømregninger for folk med lite penger.

Det skjer etter flere uker med kuldegrader og skyhøye strømpriser.

– Det viser hvor stor krisa er, sier Martinussen.

Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt og medlem av finanskomiteen Foto: Ihne Pedersen

De to politikerne sitter begge i finanskomiteen på Stortinget og mener regjeringen skal ta de mange milliardene staten har fått i økte strøminntekter i 2021 og betale det flatt ut til alle.

– Fremskrittspartiet har foreslått 4000 kroner til hver husstand. Det er et bidrag til å avhjelpe en akutt situasjon, sier Limi.

Martinussen høyner beløpet til 4400 kroner.

– Fordi vi vet at det haster for folk å få de pengene. Den kriseforståelsen har tydeligvis komikerne, men den mangler altså regjeringen.

Limi legger til:

– Så har vi også foreslått å fjerne elavgiften og momsen på strøm, slik at man over lengre tid vil kunne få vesentlig lavere priser.

Skuffet over regjeringen

Komiker og programleder Martin Lepperød mener aksjonen er et svært godt initiativ fra Morten Ramm.

Og etter at han selv sa ja til å betale strømregninger har pågangen vært enorm.

Martin Lepperød Foto: NRK P3 (fra video) Daniel Rørvik Davidsen / NRK P3

– Jeg tror jeg har over hundre meldinger i innboksen med ekstremt tunge situasjoner.

Han er opprørt over signaler fra regjeringen om at det ikke vil komme noen utbetalinger for å dekke strømutgifter før jul.

– Det tenker jeg er helt forferdelig ræva av dem.

Selv har han allerede betalt to strømregninger og venter på at tre andre skal sende ham regningene sine. Han regner med å bruke rundt 15.000 kroner totalt.

– Det svir jo litt i lommeboka mi, men jeg klarer meg fint.

Komiker og programleder Jonis Josef har betalt fire regninger på til sammen 9000 kroner så langt. Han sier også at han merker at det svir. Nå venter han spent på hvor stor den siste regningen er.

– Jeg håper det er en 30 kvadrat, men med min flaks så er det sikkert en enebolig i en dyr kommune, spøker han.

Men Josef blir svært alvorlig når han snakker om de alle de triste historiene han har lest.

Jonis Josef sier han selv kommer fra enkle kår, og er klar over at mange sliter med strømregninger. Situasjonen var likevel verre enn han hadde trodd. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

– Det er veldig, veldig mange som har det veldig vondt. Det som var kjipt ved hele greia var at jeg måtte lese så mange meldinger jeg ikke kunne gjøre noe med.

Han er enig med Lepperød om at regjeringen må ta grep nå. Han påpeker at den norsk staten er rik, og at den har tjent på de høye strømprisene.

– Vi har råd til å sørge for at folk ikke har det så vondt akkurat nå.

Aksjonen brer om seg

Mange kjente komikere har sagt seg villige til å betale strømregninger. Herman Flesvig var den første som ble utfordret av Morten Ramm.

Også han synes det er overveldende å få så mange meldinger fra folk som trenger hjelp.

– Dette er et fantastisk godt tiltak, Morten Ramm, sier Flesvig.

Herman Flesvig på rød løper på premierefest for Førstegangstjenesten i november.

Andre komikere som har sagt ja til å betale strømregninger er Else Kåss Furuseth, Henriette Steenstrup, Odd-Magnus Williamson, John Brungodt, Henrik Farley, Jonis Josef, Harald Rønneberg, Jonas Bergland og Einar Tørnquist

Mener det haster

Frp og Rødt er enige med komikerne i at det haster med å betale ut penger før jul.

Hans Andreas Limi (Frp) medlem av finanskomiteen Foto: Siv Sandvik / NRK

Limi sier det slik:

– Jeg synes det er prisverdig at noen tar et eget initiativ, om det er komikere eller andre. Men det burde ikke foregå på den måten, for her er det åpenbart at det er regjeringen som har et ansvar.

Og til tross for at Martinussen er lite begeistret for situasjonen, setter hun likevel pris på at norske komikere viser samfunnsengasjement.

– Det viser jo også at solidariteten og fellesskapet står sterkt i Norge og at vi er villige til å hjelpe hverandre.

Regjeringen jobber med saken

NRK har bedt Finansdepartementet om et intervju om saken.

Lars Vangen (Sp), statssekretær i Finansdepartementet

Det fikk vi ikke, men i en skriftlig uttalelse sier statssekretær Lars Vangen fra Senterpartiet følgende:

«Økte strømpriser gjør hverdagen vanskelig for mange. Regjeringen har allerede redusert avgiften på strøm med 2,9 milliarder kroner, økt bostøtten for de mest sårbare og det kom nylig ekstra penger til studentene for å hjelpe til med regningen. Det største grepet jobber regjeringen med å sluttføre nå. Det er en kompensasjonsordning i milliardklassen. Vi vil komme tilbake med det så snart vi er ferdige med arbeidet, men vi lover at folk skal få en trygghet for at regjeringen og staten stiller opp i denne krevende tiden før folk går inn i juleferien.»