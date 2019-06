Kjempebot til Verisure og Sector Alarm

Det skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen har samarbeidet pågått i perioden 2011–2017.

Samarbeidet har gått ut på at de to selskapene har avtalt seg imellom å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder i den aktuelle perioden.

Forskjellen mellom gebyrene til de to selskapene skyldes ulik omsetning, skriver NTB.

Verisure og Sector Alarm er de to største boligalarmaktørene i Norge.

– Markedsdelingen er svært alvorlig

Det sier konkurransedirektør Lars Sørgård i pressemeldingen.

Han sier videre at saken har hatt stor betydning for de to selskapenes boligalarmkunder, da de kan ha betalt for mye for sin boligalarm.

De to selskapene har delt kunder i det norske boligmarkedet mellom seg, ifølge Konkurransetilsynet.

Verisure er skuffet over vurderingen

– Vi opplever tøff konkurranse i markedet og det har vært situasjonen i hele perioden tilsynet har vurdert. Vi er uenig i Konkurransetilsynets foreløpige vurderinger.

Det opplyser pressesjef i Verisure, Glenn Støldal, til NTB.

Konkurransetilsynet fremhever at det ikke er fattet et endelig vedtak i saken.

Partene er gitt frist frem til 2. september med å inngi sine merknader til varselet, opplyser pressemeldingen.