Kina stanser meteorologenes smog-varsler

Beskjeden kommer etter at helseskadelig smog i flere kinesiske byer har ført til stengte skoler og innstilte flyavganger i åres første uker. I stedet får lokale meteorologiske institutter sende ut «tåkevarsel» når sikten blir dårligere enn 10 kilometer, heter det i kinesiske medier. Flere meteorologer har allerede vært forsiktige med å sende ut varsel om smog, i frykt for å skade landets økonomiske aktivitet.

Årsaken til endringer er ifølge myndighetene at meteorologene ofte er uenige om når det skal sendes ut varsler. Ansvaret for dette vil heretter bli samlet i et enkelt organ, skriver nettstedet The Paper.

Ifølge den amerikanske ambassaden har partikkeltettheten i luften i Beijing blitt målt til 345 mikrogram per kubikkmeter, langt over anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) som har en maksgrense på 25.