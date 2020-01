Kåret til Norges styggeste kirke

– Jeg vet om mange kirker som er styggere enn vår, og synes vår kirke er kjempefin både utenpå og spesielt på innsiden, sa prest i Østre Porsgrunn kirke Espen Holm, like etter at det ble klart at det var den kirken som vant.

Holm har fått med seg debatten som har foregått den siste tiden, og sier at han synes det var morsomt første gang han så at temaet ble diskutert på Twitter.

Rossabø kirke ble kåret til den tredje styggeste kirken. Foto: Harald Dale / NRK

– Nødvendig kåring

Sjefredaktøren i Dagen, Vebjørn Selbekk, tror en slik avstemning er både positiv og nødvendig.

– Likegyldigheten er et problem for Den norske kirke, og denne avstemningen viser at folk er opptatt av kirken sin, sier Selbekk.

Vebjørn Selbekk synes ikke det er noe galt i å kåre landets styggeste kirke. Foto: Jon Bolstad / NRK

I dagens sending av Dagsnytt 18 avslørte Selbekk at det var Østre Porsgrunn kirke som endte opp med den lite ettertraktede tittelen. Rossabø kirke i Haugesund ble nummer to, mens Hasle kirke i Oslo fikk tredje mest stemmer.

– Dette blir for dumt

Dagen har fått kritikk for å sette i gang en slik kåring. En av dem som er uenig med redaktøren, og som reagerer på at avisen har satt i gang en slik kåring, er lederen i kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, liker ikke avisens kåring. Foto: NRK

– Vi må gjerne diskutere kirker, men å ha en kåring synes jeg rett og slett blir for dumt. Det er jo ikke mulig å få noen begrunnelse for hvorfor denne kirken er kåret til den styggeste, og da mener jeg at en slik diskusjon ikke tilfører noen ting, sier Rauum i Dagsnytt 18.

Prest Espen Holm sier at han ikke er bekymret for at kåringen skal få noen konsekvenser for kirken, som ble bygget etter at den gamle kirken brente ned.

– Vi vet at veldig mange synes at den nye kirken vår ble veldig bra, sier Holm.