Høyre krever svar om Ukraina-krangel i regjeringen

Schou som sitter i Stortingets utenrikskomite, sender nå spørsmål til statsminister Jonas Gahr Støre om saken. Bakgrunnen er avsløringen i Filter Nyheter om at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i et hemmelig notat har satt store spørsmålstegn ved Utenriksdepartementets håndtering av norsk bistand til Ukraina.

Ifølge Filter Nyheter går de to statsrådene langt i å peke på Utenriksdepartementet som en årsak til at norske myndigheter ikke har gjort raske nok vedtak om nødhjelp etter konkrete anmodninger fra Ukraina.

– Oppsiktsvekkende

– Dersom lekkasjene til Filter Nyheter stemmer er det oppsiktsvekkende, sier Schou til NRK.

VIL HA SVAR FRA STATSMINISTEREN: Ingjerd Schou (H)

– Hvis det viser seg at intern krangling i regjeringen har forsinket hjelpen på noen måte, er det alvorlig. Jeg har i dag bedt statsministeren redegjøre for hvorfor han ikke har sørget for smidige beslutningsprosesser i en så akutt og kritisk situasjon, sier hun.

Schou erkjenner at uenighet innad i regjeringer ikke er helt ukjent i politikken.

– Men da er det viktig å ha tydelige kommandolinjer og lederskap, som sikrer at krangling ikke går ut over hjelpen Norge bidrar med til Ukraina, sier hun.

I det såkalte politikernotatet etterlyser Kjerkol og Mehl ifølge Filter Nyheter «smidige beslutningsprosesser» om nødhjelpen via UCPM-ordningen, som er EUs ordning for sivil beredskap. Schou spør også statsministeren om hvilket departement som nå har ansvaret for beslutninger om norsk utstyr eller personell som skal sendes via UCPM.

– Jobbes på høygir

En tverrdepartemental arbeidsgruppe er opprettet for å håndtere forespørslene om bistand som kommer fra Ukraina, opplyser Statsministerens kontor.

– Det jobbes nå på høygir i hele regjeringen for å håndtere en krise som først og fremst rammer Ukraina, men også berører oss her hjemme, og derfor flere departementer på tvers av regjeringen, sier statssekretær Tale Jordbakke (Ap) ved Statsministerens kontor.

Kritikk

Flere av opposisjonspartiene er kritiske til regjeringens arbeid med Ukraina-bistand.

– Krisen i Ukraina har ikke tid til å vente på at norske statsråder skal krangle seg imellom og stokke beina mellom departementene, det går rett og slett ikke. Nå teller hver time, sier Venstres nestleder Sveinung Rotevatn til Filter Nyheter.

HVER TIME TELLER: Nestleder Sveinung Rotevatn i Venstre kritiserer regjeringen.

Også Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde er kritisk.

– Det burde ikke være nødvendig å ha en tidkrevende og sendrektig politisk prosess for å avgjøre et slikt spørsmål, skriver han i en tekstmelding til NTB.

SVs stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland sier at han forventer at regjeringen rydder opp.

– Det kan ikke være sånn at Norge er et av de treigeste landene i Europa til å stille opp når folk trykker på nødknappen, sier han.