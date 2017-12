Her er Norges mest og minst effektive kommuner

– Dette er et fantastisk spennende verktøy som gjør det mulig for lokalpolitikerne og for dem som jobber i administrasjonen å hele tiden strekke seg for å bli enda bedre for innbyggerne.

Slik omtaler kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) departementets effektivitetsbarometer.

Her blir kommuner som ligner hverandre sammenlignet hvor effektivt de utfører sine kommunale tjenester.

– Analysen viser at potensialet er på 29 milliarder kroner. Jeg tror ikke det er mulig å komme helt dit, men det er mulig å komme et godt stykke, sier Sanner.

De ti beste og dårligste

Resultatene slippes på Kommunedata.no (ekstern lenke) torsdag klokken 10. Da vil alle som ønsker kunne gå inn og sjekke sin kommune. Topplisten kommer til å se slik ut:

Norges ti mest effektive kommuner Kommune Barnehage Grunnskole Pleie- og omsorg Samlet Oslo* 100 100 100 100 Bærum 98 100 100 100 Drammen 97 100 100 99 Oppegård 96 100 100 99 Lørenskog 95 100 97 98 Skedsmo 100 93 100 98 Mandal 100 95 99 98 Kristiansand 95 95 100 97 Trondheim 100 91 100 97 Bergen 100 95 97 97 Oslo er i særstilling og kan kun sammenlignes med seg selv. Det er årsaken til at kommunen topper undersøkelsen.

I andre enden av skalaen ligger disse:

Norges ti minst effektive kommuner Kommune Barnehage Grunnskole Pleie- og omsorg Samlet Rødøy 58 44 54 52 Kvæfjord 67 58 45 54 Kåfjord 72 50 48 54 Hyllestad 66 61 43 54 Seljord 69 72 35 54 Sørfold 59 55 52 55 Sandøy 70 77 37 57 Rendalen 58 82 41 58 Storfjord 79 64 44 58 Samnanger 78 85 32 59

Sanner sier kommunene må forstå at effektivisering er viktig fordi Kommune-Norge må forberede seg på tøffere økonomiske rammer i årene som kommer.

– Oljeinntektene vil gå ned og utgiftene opp. Det betyr at kommune og stat må jobbe på bedre måter for å gi bedre tjenester til innbyggerne. Jeg er helt sikker på at det er mulig å bli mer effektiv og samtidig bedre.

Han sier det som kjennetegner de kommunene som lykkes, er god ledelse og å være villig til å bruke nye verktøy og ny teknologi.

Sp: – Handler om mennesker, ikke milliarder

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er ikke imponert over barometeret til Sanner. Han sier regjeringen og Høyre har samme tilnærming til produksjon av kommunale tjenester som de har til industriproduksjon.

– Det er ikke alltid du kan overføre metoder fra industrien til omsorg for mennesker. Kommunale tjenester er ikke spikerproduksjon. Det handler om å se folk og tilby tjenestene nært, sier Vedum, før han fortsetter:

– Høyre må huske at dette handler om mennesker og ikke milliarder.

Det får Sanner til å riste på hodet.

– Det vi ser gjennom verktøyet er at noen jobber veldig godt, og da må man lære av de beste. Hvis man ikke bruker dette verktøyet, kaster man bort en fantastisk mulighet for å bli bedre, sier kommunalministeren.

Han håper både politikerne, administrasjonen og innbyggerne i kommunene bruker tjenesten til å forbedre og stille krav til sine tjenester.

Størst fremgang og dypest fall

Barometeret viser også hvem som har gjort de største forbedringene i effektivitet fra i fjor, og hvem som har blitt mindre effektive.

De som har forbedret seg mest er:

Øyer

Grane

Førde

Lebesby

Hjelmeland

Dette er kommunene med størst samlet nedgang i effektiviteten: