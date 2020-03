– Vi vil støtte Hellas i denne humanitært vanskelige situasjonen, lyder det i en uttalelse fra den tyske regjeringen.

Etter å ha diskutert i flere timer ble det enighet om at barn som enten trenger akutt behandling eller enslige barn under 14 år, først og fremst jenter, skulle få komme til Tyskland, skriver Die Zeit.

Samtidig uttrykker regjeringen støtte til at Hellas har rett til å beskytte EUs yttergrense etter at Tyrkia har åpnet sine grenser for flyktninger og migranter. Forbundskansler Angela Merkel har tidligere advart Tyrkia mot å bruke flyktningene i et spill mot EU.

De tyske politikerne sier at de nå vil forhandle med andre EU-land for å få dem til å bidra med å hjelpe de enslige og syke barna.

Leirene på de greske øyene nærmest Tyrkia har lenge vært overfylt. De siste dagene har enda flere flyktninger og migranter forsøkt å ta seg dit, etter at Tyrkia slapp dem fram.

Har oppfordret Norge til å hjelpe de alvorlig syke

Leger uten grenser Norge har oppfordret den norske regjeringen til å hjelpe barna på den greske øye Lesvos. Organisasjonen driver et barnehelsesenter på Lesvos der de i dag har 96 barn med kroniske og til dels kompliserte tilstander under behandling.

Organisasjonens president Karine Nordstrand sier til NRK at barna har sykdommer som kan bli livstruende hvis de ikke får riktig behandling.

– Det kan dreie seg om misdannelser, brannskader, krigsskader og andre kroniske sykdommer som diabetes eller hjertesykdommer, sier hun.

Karine Nordstrand sier Leger uten grenser har sendt brev til Erna Solberg, Ine Eriksen Søreide og Bent Høie og bedt om at Norge tar imot noen av de alvorlige syke barna. Foto: Marit Kolberg / NRK

Nordstrand sier Morialeiren er ekstremt overbefolket. Den ble bygd for rundt 3000 personer, men rommer nå rundt 20.000.

– Forholdene er veldig dårlige og blir bare verre og verre. Det er ikke ordentlige sanitæranlegg, folk har ikke tilgang til toalett og dusj. Dermed ligger det til rette for at sykdommer kan spre seg.

Hun forteller at folk bor i tynne sommertelt og sier forholdene en direkte årsak til at de blir syke.

Nå har Leger uten grenser sendt et brev til Erna Solberg, Ine Eriksen Søreide og Bent Høie hvor ber om at Norge tar imot noen av de alvorlige syke barna fra Lesvos.

– Dette har vi ikke gjort før, men nå ber vi dem ta imot barna og gi dem helsehjelp her i Norge, sier Nordstrand.

Søppelet flyter der barna leker i den overfylte Morialeiren på Lesvos. Foto: Louisa Gouliamaki / AFP

Erdogan til Brussel

Tyrkia sliter med at det er 3,6 millioner migranter og flyktninger i landet, og at bortimot en million til presser på fra Syria.

Mandag ettermiddag kommer Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan til Brussel for å diskutere situasjonen ved grensen til Hellas med to av EU-presidentene.

Erdogan skal møte EU-president Charles Michel og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Den tyrkiske presidenten ønsker å reforhandle avtalen mellom EU og Tyrkia om håndtering av flyktninger og migranter. I 2016 ble partene enige om en avtale der EU skulle betale milliarder av euro til Tyrkia i bytte mot at tyrkiske myndigheter hindret flyktningene og migrantene i å ta seg til Europa.

Erdogan skal også møte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.