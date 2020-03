Det er imidlertid ikke penger hun ikke har fått som er det viktigste, ifølge Schrøder.

- Jeg regner jo med at det finnes flere der ute som har en rettighet de ikke vet om. Det kan være flere i samme situasjon som meg, sier hun.

Hvis du er gift, får du varsel fra Nav om mulige rettigheter hvis ektefellen dør. Men inntil for snart to år siden, fikk fraskilte ektefeller ingen informasjon. Ikke alle får det nå heller.

Schrøder fikk høre om det tilfeldig av en bekjent.

– Leit

- La meg først si at jeg synes det er leit at folk ikke har fått informasjon, eller er klar over de rettighetene de har til å få en ytelse fra Nav, sier fungerende ytelsesdirektør Bjørn Lien i Nav.

OPPFORDRING: Fungerende ytelsesdirektør i Nav, Bjørn Lien, oppfordrer folk til å sjekke nav.no Foto: Nav

Inntil for snart to år siden hadde Nav ingen mulighet til å informere - rett og slett fordi de ikke visste. I registrene deres finnes det ingen kobling mellom par som er skilt.

- Betyr ikke dette at ganske mange kan ha gått glipp av denne ytelsen?

- Det er helt riktig. Noen kan ha gått glipp av denne ytelsen, fordi de ikke har visste at de hadde en rettighet til ytelsen, svarer Lien.

Hvor mange det kan dreie seg om, vet ikke Nav.

– Prinsippet som ligger til grunn i folketrygdloven er at hver enkelt har plikt til å søke for å få en ytelse fra Nav, sier Lien, og oppfordrer folk til å sjekke nav.no

Du kan ha rett til gjenlevendepensjon, hvis: Ekspandér faktaboks Dere var gift på tidspunktet for dødsfallet og ekteskapet har vart i minst 5 år.

Dere var gift eller samboere på tidspunktet for dødsfallet og dere har/har hatt felles barn.

Dere var samboere i mer enn 5 år på tidspunktet for dødsfallet og var tidligere gift med hverandre.

Du var skilt fra avdøde og ikke har giftet deg på nytt. Da får du som hovedregel gjenlevendepensjon hvis din fraskilte ektefelle dør innen 5 år etter skilsmissen og ekteskapet varte i minst 25 år, eller minst 15 år hvis dere har barn sammen.

Dere var tidligere samboere i minst 15 år og har/har hatt felles barn, og det er mindre enn 5 år siden dere flyttet fra hverandre. Antall år dere var samboere regnes fra barnet deres ble født. Kilde: Nav

Nye rutiner

Fra våren 2018 ble det imidlertid kjørt automatiske søk ved melding om dødsfall, ifølge Lien. Den nye systemløsningen som gjør dette mulig, avdekker også tilknytning mellom fraskilte. Dermed kan Nav sende brev om mulige rettigheter til dem det gjelder. Nav vet ikke hvor mange som har fått informasjon om gjenlevendepensjon, men i fjor ble det sendt ut 400 informasjonsbrev til fraskilte. En del av dem handlet om mulig rett til gjenlevendepensjon.

Nav har heller ikke nøyaktige tall for hvor mange som mottar denne ytelsen, men det var i fjor færre enn 500 personer.

Ditt eget ansvar

Fraskilte kan ha rett til gjenlevendepensjon fra folketrygden, dersom den fraskilte ektefellen dør innen fem år etter skilsmissen, og man ikke har giftet seg på nytt. Ekteskapet må ha vart i minst 25 år. 15 år hvis man har felles barn. Det er mulig å få innvilget ytelsen tre måneder tilbake i tid, men ikke mer. Schrøder er nå pensjonist, og har søkt og fått et gjenlevendetillegg i pensjonen.

Hvor mye man kan få i gjenlevendepensjon er avhengig av egen inntekt og avdødes opptjening. Det er med andre ord store variasjoner, fra ingenting til 25.000 kroner i måneden, ifølge Nav.

«Som hovedregel er det den gjenlevende selv som må undersøke hvilke rettigheter de har», står det i et av brevene Schrøder har fått fra Nav.

- Burde du ikke selv ha undersøkt om det fantes ordninger i Nav som var aktuelle for deg?

- Nei, jeg synes faktisk ikke det, svarer Schrøder.

- Vi var i midten av 50-årene, og det var ikke i mine tanker at jeg skulle ha noen rettigheter.