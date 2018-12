– Det er klare brudd på markedsføringsloven å kontakte folk direkte på elektroniske medier uten samtykke, og det å rette direkte kjøpsoppfordringer til mindreårige, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth.

Donna Ioanna kontaktet unge jenter direkte på blant annet Instagram og Messenger med tilbud om modellkurs.

Det var etter at NRK i sommer skrev flere saker om unge jenter som følte seg presset og lurt at Forbrukertilsynet gransket virksomheten hennes.

UTVALGT: En 16 år gammel jente spurte Ioanna om hun var spesielt utvalgt. Foto: Skjermbilde

– Kan treffe unge, usikre mennesker

Ifølge Forbrukertilsynet kan denne typen markedsføring oppleves veldig påtrengende, og treffe unge, usikre mennesker som ønsker å være vakre og attraktive.

– Men det er jo høyst frivillig å takke ja til tilbudet?

– Ja, men lovbruddet har skjedd allerede idet man har tatt direkte kontakt med folk på deres profiler uten at de har takket ja til den typen markedsføring.

– Her har mindreårige jenter blitt kontaktet personlig og oppfordret til å melde seg på modellkurs. Dette anser vi som en direkte kjøpsoppfordring til mindreårige, og det er forbudt, sier Haugseth.

Avsluttet markedsføringa

Donna Ioanna avsluttet markedsføringa da Forbrukertilsynet tok kontakt, men Forbrukertilsynet gir henne likevel et overtredelsesgebyr på 150.000 kroner.

HØYT GEBYR: – De økonomiske reaksjonene mot et brudd på markedsføringsloven skal ligge på en størrelse slik at det ikke lønner seg å bryte loven, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet. Foto: Kimm Saatvedt

– Overtredelsesgebyret høres veldig høyt ut?

– Ja, de økonomiske reaksjonene mot et brudd på markedsføringsloven skal ligge på en størrelse slik at det ikke lønner seg å bryte loven og virke avskrekkende.

– Barn og unge har krav på ekstra beskyttelse, ikke bare overfor aggressiv markedsføring, men også på nett og i sosiale medier, sier Haugseth.

Forbrukertilsynets vedtak er foreløpig ikke endelig, men kan påklages til markedsrådet innen tre uker.

Modellagenten: – Takker for råd

I en epost til NRK skriver Donna Ioanna at det har vært «usikkerhet i både fagmiljø og hos Forbrukertilsynet» for hva slags regler og retningslinjer som gjelder spesifikt for hennes modellvirksomhet.

«Jeg tar til etterretning den del av min markedsføringsaktivitet som ikke har vært i samsvar med Forbrukertilsynets oppfatning og innrettet fremtidig salg og markedsføring av min populære modell kurs virksomhet, etter de råd jeg har fått fra tilsynet i denne saken».

Ioanna omtaler Forbrukertilsynets rådgvining som «meget nyttig og positiv».

«Jeg anser videre Forbrukertilsynets engasjement i saken som en kostnad for faglig veiledning for min fremtidige markedsføring på sosiale medier og kommer ikke til å påklage dette, annet enn å takke tilsynets juridiske avdeling for råd og innspill jeg har fått i saken», skriver Ioanna.