Foodora-syklister går ut i streik

102 av de over 600 syklistene i matleveringstjenesten Foodora tas tirsdag ut i streik etter at selskapet og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), som nå er del av Fellesforbundet, ikke klarte å bli enige om en tariffavtale.

Partene meldte mandag ettermiddag at forhandlingene hadde brutt sammen.

– Vi er overrasket over utfallet, for vi opplever at det har vært en god tone gjennom hele prosessen. Her har Foodora valgt å si nei, uten å det hele tatt ville forhandle om de konkrete vilkårene i trafikkavtalen vi har lagt fram. sier Eggum til NRK.

– Vi har fremmet krav om tariffavtaler på vegne av våre medlemmer. Det er svært spesielt at et selskap som tar mål av seg å være en seriøs aktør, nekter ansatte denne rettigheten, sier Eggum.

Jørn Eggum er skuffet over at partene ikke har klart å komme til enighet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vil øke kostandene med 100 millioner

Administrerende direktør i Foodora, Carl Tendberg, sier han synes det er synd forhandlingene ender i konflikt.

– Kravene i forslaget fra NTF ville gjort det umulig for oss å fortsette driften vår med fast ansatte bud i Norge. Avtalen er ikke tilpasset til vår bransje og kontantnivåene vil bli altfor høye. Vi er ikke negative til en tariffavtale per se, men spørsmålet her er hvilken.

Han sier at selskapet har fast ansettelse som norm for syklistene, og at de kan bli nødt til å gå bort fra dette dersom NTF skulle få gjennomslag for sine krav.

– Realiteten er at vi måtte lagt ned med denne avtalen. Eventuelt måtte vi gjort som resten av bransjen, og gått bort fra faste ansettelser, sier Tengberg.

Han sier den initielle avtalen som ble lagt frem, vil koste selskapet 100 millioner mer i utgifter. Istedenfor en timelønn på 174 kroner vil timelønnen til syklistene øke til 319 kroner.

Fellesforbundene stiller seg utenforstående til konstnadene Foodora fremlegger.

– Vi kjenner oss ikke igjen i tallet. Hvor de har fått dette tallet fra, vet jeg ikke, sier Eggum.