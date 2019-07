Ulykken skjedde ved en togovergang i Trustrup i Norddjurs kommune på Midtjylland.

Beboere i området, sier den alvorlige hendelsen ikke kommer som en overraskelse.

Morten Grantzau er en av dem. Han sier at sikkerhetssystemene ved togovergangen ikke fungerer som de skal.

– Vi kjører mange ganger over de ulike togovergangene her, og over halvparten av gangene virker de ikke som de skal, sier han til DR.

En personbil og et tog kolliderte lørdag formiddag ved togovergangen. I bilen satt en norsk familie på fire.

En mann i 30-årene og hans sju år gamle sønn omkom, mens en kvinne i 30-årene og en seks år gammel jente er innlagt på sykehus. De to er ikke alvorlig skadd, opplyser politiinspektør Brian Voss Olsen til NTB.

Familien var bosatt i Buskerud opplyser politiet i Sørøst lørdag kveld. Pårørende er nå på plass i Århus i Danmark, opplyser dansk politi til Drammens Tidende.

Dårlig sikt ved overgangen

Bjarne Dalgaard er også blant dem som bor i området og som er kritisk til togovergangen. Han mener det er det er svært dårlig sikt her, blant annet på grunn av trær.

Årsaken til ulykken er ikke kjent. Bilder fra ulykkesstedet viser at bilen ligger på siden på toglinjen, flere meter fra veien.

Blinkende lys og ringende klokker skal advare bilister når toget nærmer seg. Det pågår nå undersøkelser på stedet for å finne ut om dette fungerte som det skal.

Ifølge Mike Klemmensen, som bor like ved der ulykken skjedde, skal det har vært feil i lyssignalene både torsdag og fredag.

– Så sent som i formiddag kjørte foreldrene mine over fordi signalet ikke blinket. Og så oppdaget de mens de var på skinnene at toget var på veg, sier han til Århus Stiftstidende

Mens en annen nabo sier til B.T. at han ikke kan huske feil på togovergangen i de 64 årene han har bodd i området.

– Jeg passerer selv overgangen flere ganger daglig, og jeg har ikke opplevd at signalet ikke har virket.

To nordmenn døde etter kollisjon med tog

Overrasket direktør

Banedanmark, som drifter jernbanenettet i Danmark, skal installere et bomsystem ved overgangen, ifølge TV 2 Østjylland. Bommen ligger ved siden av togsporet, ifølge DRs journalist på stedet.

Direktør Michael Borre for Aarhus Letbane er overrasket over kritikken fra beboerne.

– Vi har ikke fått tilbakemeldinger om problemer ved togovergangen, sier han.

De venter nå på undersøkelser fra Havarikommisjonen. Han mener overgangen er sikker.

Ifølge en liste det danske telegrambyrået Ritzau har utarbeidet, har Aarhus Letbane siden oppstarten i 2017 hatt minst 22 uhell før dødsulykken lørdag. I flere av tilfellene har ulykkene skjedd etter at bilister, syklister eller fotgjengere ikke har fulgt lyssignaler eller skilting.

– Skal ikke skje

Årsaken til ulykken er ikke kjent. Den danske transportministeren Benny Engelbrecht sier til DR at slike ulykker ikke bør kunne skje i Danmark.

– Mine tanker er hos de omkomne, skadde og deres pårørende. Togsikkerheten er svært høyt i Danmark, og derfor bør ikke slike ulykker kunne skje, sier Engelbrecht.

Laster Twitter-innhold

Det var 11-tiden politiet fikk melding om at en personbil og et tog på lettbanen hadde kollidert i Trustrup i Norddjurs kommune på Midtjylland. Trustrup ligger 13 kilometer sørvest for Grenaa som er endestasjon på lettbanestrekningen, som går fra Aarhus til Grenaa.

Dansk lettbane kan sammenlignes med bybanen i Bergen, og er en sporvei som i stor grad kjører atskilt fra annen trafikk.