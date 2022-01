Fikk foten amputert – Nav ville ikke gi henne uføretrygd

– De som gir avslag på avslag vet jo ikke hvem jeg er, sier 32 år gamle Ingrid Djupskaas.

Hun fikk kreft som åtteåring. Det ble starten på årevis med operasjoner og tilleggsdiagnoser. I dag sitter hun i rullestol og har amputert en fot.

I årevis har Djupskaas forsøkt å få uføretrygd. Hun har aldri truffet dem som har avvist søknadene.

– De sitter jo i Bergen eller i Trondheim eller hvor de nå enn er. De ser jo bare et saksnummer.

Bekymret for rettssikkerheten

Professor i rettsvitenskap, Julia Köhler-Olsen er bekymret for rettssikkerheten til folk som søker om ytelser gjennom Nav.

– Det mest problematiske er at den som treffer avgjørelse i Nav aldri har møtt søkeren. Avgjørelsene treffes kun på basert på dokumenter.

Jusprofessoren mener at det å ikke treffe den det gjelder øker risikoen for at man fatter gale vedtak.

Hun mener saksbehandleren ikke får et helhetlig bilde av søkeren, og dermed ikke kan gjøre en riktig helhetsvurdering.

– Dokumenter kan aldri skape et helt bilde av et komplekst liv, sier Köhler-Olsen.

Ville jobbe deltid

Ingrid Djupskaas bor i Drammen og jobber deltid som svømmelærer. Hun har alltid ønsket å delta i arbeidslivet, forteller hun.

– Jeg har alltid hatt lyst til å ha et sted å gå om morgenen, kunne sitte å spise lunsj med noen, sier 32-åringen.

– Men jeg har jo innsett med årene at jeg kan ikke gjøre det 100 prosent.

I 2015 sendte hun Nav søknad om uføretrygd. Det skulle gå seks år før hun fikk 60 prosent uføretrygd innvilget.

Skal fatte riktige vedtak

– Jeg har forståelse for at folk er opptatt av rettssikkerheten i Nav, sier direktør i Nav Hans Christian Holte.

Samtidig mener han at Nav er organisert på en fornuftig måte og at det viktigste er at avgjørelsene er riktige.

– Det at det sitter noen miljøer som har god kjennskap til regelverket og fatter vedtakene bidrar til at saken behandles likt.

Han forklarer at det er andre i Nav-systemet som snakker med brukerne.

– Vi har veiledere ute på Nav-kontorene. De møter folk, ser hvilke muligheter de har og kommer med dine innspill til de som sitter og fatter vedtakene.

Holte har hørt podkastserien om den Ingrid Djupskaas erfaringer med Nav.

– Jeg synes denne podkasten er veldig bra. Jeg har hatt muligheten til å høre den, og den viser kompleksiteten i denne saken, sier Holte.

Nav har 19.000 ansatte og fatter mellom tre og fire millioner vedtak i året.