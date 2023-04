Dette er bobla som gjør solen farlig nå

Satellitter, målinger på bakken og vinden høyt over bakken forteller nå det samme.

I de neste dagene vil det være mindre ozon i luften over deg.

Det betyr at du vil bli truffet av mer ultrafiolett stråling, UV, enn normalt for årstiden.

Hva er Ozon?

Ozon er en gass. Den består av tre oksygenatomer. Når ozon blir truffet av UV-lys blir det ene atomet kastet vekk. UV-lyset blir stoppet.

Det «frie» oksygenatomet finner seg et nytt par, og sammen danner de et nytt ozonmolekyl. Ozonet blir ikke brukt opp.

DET STORE FILTERET: UV-lys stoppes av ozon. Foto: Steril-Aire

Ozon produseres for det meste i et belte rundt ekvator. Blant annet lyn produserer ozon. Dette ozonet blir så spredd rundt planeten.

Hva er ultrafiolett lys, UV?

Det er lys som har mye energi. Fargen på lyset forteller hvor mye energi det har. Rødt lys har lite. Blått har mye. UV har mer enn blått.

Det har så mye energi at det kan skade huden din. Du kan ikke se UV-lys.

Hvordan er situasjonen nå?

De øvre luftlagene i polare strøk går i en sirkelbevegelse rundt polpunktet. Denne sirkelbevegelsen danner en vegg. Om vinteren er veggen spesielt sterk. Det kalles polarvirvelen.

POLARVIRVELEN: Det er en mer eller mindre permanent syklon i de høyere luftlagene i polare strøk. Foto: NOAA

Den sterke vinterveggen begrenser transporten av «frisk» luft inn mot polare strøk. Den innelåste luften er veldig kald. Den er så kald at det dannes iskrystaller som bidrar til at ozon brytes ned.

Det er luft fra polarvirvelen vi nå får over Norge.

– Polarvirvelen er brutt opp. Luft fra polare strøk som har blitt fattig på ozon gjennom vinteren har kommet mot sør, forteller seniorforsker Bjørn Johnsen. Han jobber i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

TAR KNEKKEN PÅ OZON: De høye skyene av is ser fine ut når solen skinner på dem. I polare strøk gir de muligheter for at kjemikalier i luften kan bryte ned ozon. Foto: Geir Kjosavik

Gjennom vinteren er det mye kaldere i polare strøk enn det er ved ekvator. Når våren kommer blir denne forskjellen mindre. Det gjør veggen svakere. Noen ganger brytes den helt opp. Da kan polar luft bevege seg sørover.

Hvorfor er det farlig?

Nå er mange fortsatt vinterbleke. Det betyr at selv relativt lite UV-lys kan gi deg hudskader.

– På sommeren har vi vanligvis fått ekstra beskyttelse fordi vi har litt farge allerede, forteller seniorforsker Tove Svendby ved Norsk institutt for luftforskning.

Det er hvor høyt solen står over horisonten som påvirker når det er mest UV-lys. Om sommeren står solen høyere, da er det altså mest UV-lys.

Hvor mye ozon det er i atmosfæren har en vesentlig betydning. En reduksjon på én prosent fører til en økning av UV-stråling på nær 1,5 prosent.

«Boblen» som nå ligger over Norge har 15–25 prosent mindre ozon enn normalt. Det gir vesentlig mer UV-stråling enn normalt, og dermed mye høyere fare for at du blir skadet av solen.

IKKE SÅ SKREMMENDE: UV-indeksen for Norge 19. april. Fargene viser nå varsler i nivå 1 til 5. Varslene kan gå helt opp til 11. Foto: Nilu

Går det bra når det er overskyet?

Nei, UV-stråling når gjennom skyer. Skyer, og spesielt tynne skyer og dis, fører også til at det skadelige lyset blir spredd ut over himmelen før det kommer ned på bakken. Det betyr at strålingen kommer fra hele himmelen, og i mindre grad rett fra solen.

Det betyr at du kan bli solbrent selv om du sitter i skyggen.

Er det verst der det er snø?

Snø reflekterer nær 80 prosent av UV-lyset, dermed er det riktig at reflektert stråling fra snø rundt deg er en stor del av problemet. Likevel er det solhøyden og mengden ozon som er det dominerende.

Du er bedre beskyttet mot strålingen hvis du er i lavlandet, et sted uten snø.

Likevel er du utsatt. UV-strålingen reduseres med omtrent 5 prosent for hver kilometer lavere du er i terrenget. Selv grønt gress reflekterer noe UV-lys.