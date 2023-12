Datatilsynet varsler gransking etter NRK-avsløringer

NRK har avdekket at et nettapotek delte med Facebook at kundene så på klamydiatester. Og at tre hjelpetjenester delte informasjon om hva brukerne gjorde på deres nettsider.

– Dette er etter vår oppfatning svært alvorlige eksempler og tilfeller på spredning av sensitive personopplysninger, sier Datatilsynets direktør Line Coll.

– Vi har valgt på bakgrunn av de avsløringene som NRK har gjort å følge opp disse sakene nærmere. Det gjør vi ved å gå på tilsyn, sier Coll.

DELTE DATA: Et nettapotek delte at brukerne så på produkter som Viagra og nødprevensjon. Illustrasjon: Martin Gundersen

Det varslede tilsynet vil starte på nyåret. Coll ønsker ikke å si hvem de skal se nærmere i kortene, men det vil ikke rette seg mot noen av organisasjonene omtalt av NRK.

– Å varsle tilsyn uten å konkretisere hvem eller i hvilke bransjer har en tydelig signaleffekt om at vi kommer til å gå bredt ut. Vi ønsker at så mange som mulig har ryddet opp før vi kommer.

Datatilsynet forteller at de vil undersøke nettsiders bruk av sporingsteknologi som Facebook Pixel. Konsekvensene av tilsynet kan bli bøter eller pålegg om å stanse datadelingen.

I vår oppfordret tilsynet alle nettsider om å gjennomgå sin bruk av sporingsteknologi og i sommer la de ut en veileder om tematikken.

Kritiserer Meta for lite åpenhet

– Hvor problematisk er det at nettsider deler sensitive data med Meta?

– Fra vårt ståsted er det svært problematisk, i hvert fall når nettsidene ikke selv er klare over at de deler dataene. Det er ofte tilfellet, sier Coll.

SPORES FOR REKLAME: Meta tilbyr sporingsteknologi til nettsider og apper slik at de kan reklamere mer effektivt på Facebook og Instagram. I tillegg kan Meta bruke informasjonen de får til å «tilpasse funksjoner og innhold» i og utenfor Metas plattformer. Foto: Martin Gundersen

Coll mener det er vanskelig for norske selskaper å forstå hva de går med på ved å ta i bruk sporingsverktøy fra Meta.

– På spørsmålet om vi er trygge på hvordan Meta generelt behandler personopplysninger, så er jo det et av problemene, at vi ikke vet nok. De er ikke åpne om det og de heller ikke i stand til å formidle det klart nok til oss som tilsynsmyndigheter, kunder, eller brukere av tjenesten.

Meta, selskapet som eier Facebook og Instagram, ønsker ikke å kommentere tilsynets uttalelser. I et tidligere svar til NRK har selskapet sagt at dette er nettsidenes ansvar.

– Vi har vært tydelige i våre retningslinjer på at markedsførere ikke skal sende oss sensitiv informasjon om folk gjennom våre bedriftsverktøy, skrev talsperson Emil Vazquez i Meta.

Positiv til tilsynet

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse er positiv til at Datatilsynet varsler at vil granske bruken av sporingsteknologi.

BE OM HJELP: – Husk at står du i akutt fare så vil det stort sett lønne seg å be om hjelp, råder Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse Foto: Patrick da Silva Sæther

– Dersom du lever i skjul, i skapet eller av ulike årsaker ikke ønsker å dele dypt private hemmeligheter med ditt eget miljø, kan en anonym hjelpetjeneste være det som gir deg en ventil og balanse i et kaos det tar tid å løse, sier Gundersen.

– Da kan vi ikke være prisgitt usikre systemer for sensitive opplysninger som ikke tilfredsstiller personvernhensynene.

Gundersen tror at undersøkelsene vil gjøre hjelpetjenestene sikrere ved at det blir mer oppmerksomhet om temaet og at det kan bli avdekket nye feil.

– Jeg synes at dette er en positiv konsekvens av en uheldig sak, sier Gundersen som leder en paraplyorganisasjon med 34 medlemmer innen psykisk helse.

– Det skal oppleves som trygt å dele historien sin og private opplysninger. Samtidig kan feil skje, og her kan den ramme på verst tenkelig måte – nemlig ved at folk slutter å be om hjelp fordi de frykter eksponering.

Gundersen oppfordrer alle til å bruke hjelpetjenestene istedenfor å brenne inne med et behov om hjelp.

Trenger du noen å snakke med? Ekspander/minimer faktaboks Flere krisetjenester kan nås på telefon. Mental Helse: 116 123 (døgnåpen)

116 123 (døgnåpen) Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpen)

22 40 00 40 (døgnåpen) Røde Kors: 800 33 321 (åpen mellom 14 og 22 alle dager, mellom 16 og 22 i fellesferier)

800 33 321 (åpen mellom 14 og 22 alle dager, mellom 16 og 22 i fellesferier) Pårørendesenterets hjelpetelefon : 90 90 48 48 (åpent mellom 10 og 17 på hverdager)

: 90 90 48 48 (åpent mellom 10 og 17 på hverdager) Legevaktsentralen: 116 117 (for øyeblikkelig hjelp, døgnåpen)

– Det er mange som trenger å skjerpe seg

– Det vi vet fra Sverige og Danmark er at offentlig oppmerksomhet og at man får det opp på agendaen gjør at færre ender med å bruke sporingsverktøy, sier direktør Tore Tennøe i Teknologirådet.

POSITIV: Tore Tennøe er normalt utelukkende kritisk i saker om sporingsteknologi, men er positiv til Datatilsynets uttalelser. Foto: Martin Gundersen

Han mener det er bra at Datatilsynet går bredt ut. Teknologirådets undersøkelser viser at mange nettsider innen offentlig sektor bruker sporingsteknologi.

– Det er mange som trenger å skjerpe seg, sier Tennøe om dagens situasjon.

Nettsidene fjernet sporing

– Vi er positive til at myndighetene retter økt søkelys mot annonseteknologi og personvern, sier markedsføringssjef Hanne Kjærnes i Farmasiet.

Nettapoteket delte informasjon om hva brukerne kikket på og la i handlekurven med Facebook.

Etter at NRK tok kontakt fjernet Farmasiet sporingsteknologien fra Facebook. Det samme gjorde de tre hjelpetjenestene som hadde delt informasjon.

DELTE DATA: Kirkens SOS delte at brukere besøkte nettsiden deres og at brukerne benyttet en mindre brukt tjeneste kalt «SOS Melding». Innholdet i samtalene ble aldri delt. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Generalsekretær Lasse Heimdal i Kirkens SOS forteller at de tar brukernes personvern og datasikkerhet veldig alvorlig.

Hjelpetjenesten har bedt et eksternt selskap undersøke nettsiden deres og de har tatt initiativ til å arrangere et seminar med flere andre organisasjoner om tematikken.

– Det er svært krevende for frivillige organisasjoner å holde seg à jour på hvordan internasjonale aktører sporer data fra både privatpersoner og virksomheter. Sterkere støtte fra myndighetene til organisasjoner med begrensede ressurser vil derfor bli hilst stort velkommen, skriver Heimdal.