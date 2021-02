Boligprisene steg med 3,2 prosent i januar

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent i januar, viser tall som Eiendom Norge la frem onsdag.

Januar er normalt årets sterkeste boligmåned, men prisveksten er enda høyere enn normalt i år.

– Den sterke prisutviklingen vi har sett i boligmarkedet fortsatte i januar, og som mange har varslet ble det en sterk prisoppgang i januar. Spesielt sterk oppgang var det på Østlandet, Sørlandet og Sør-Vestlandet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Den sterkeste sesongkorrigerte prisutviklingen i januar hadde Fredrikstad og Sarpsborg med en oppgang på 1,5 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bergen og Ålesund med omegn med en nedgang på 0,3 prosent.

Sterkest utvikling siste 12 måneder hadde Oslo med en oppgang på 13 prosent. Stavanger med omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 3,2 prosent.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, advarer mot å kuppe boliger og strekke seg svært langt i budrunder. Foto: Vegar Erstad / NRK

Advarer mot å kuppe boliger

– Oslo skiller seg som ventet ut i januar, og her ser vi også at det er et utbredt innslag av kupping og hete budrunder. Vi vurderer dette som årsaken til at avviket mellom prisantydning og pris stiger ytterligere her, sier Lauridsen.

Han advarer mot å kuppe boliger og strekke seg svært langt i budrunder.

– Historisk ser vi at det gjør risikoen for tap stor. I takt med at renten skal opp, slik Norges Bank har varslet, vil boligprisutviklingen bli mer moderat. Selv med nullrente er det et tak for hvor mye boligprisene vil kunne stige, sier Lauridsen.

Det ble det lagt ut 6.570 boliger til salgs i Norge i januar, noe som er 8,9 prosent færre enn i samme måned i fjor. Det ble det solgt 6.903 boliger. Det er 6,4 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020.

– Det ble solgt markant færre boliger i januar sammenlignet med samme periode i fjor. Vi venter imidlertid at både nye boliger på markedet og antall salg vil stige de kommende månedene, sier Lauridsen.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, tror tilgangen på boliger vil øke etter påske. Foto: CF-Wesenberg

– For få nye boliger i Oslo

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, sier vi har en helt ekstraordinær situasjon i boligmarkedet. Etter en lang periode med en sterkt rentedrevet etterspørsel, er det færre boliger i omløp enn normalt.

– Dette tilbudsfallet forsterkes av at færre bruktboliger frigjøres for salg fordi det er vanskeligere å få kjøpt bolig nummer to. Dette har bidratt til sterkere prispress enn normalt i deler av landet, sier han.

Geving tror tilgangen på boliger vil øke etter påske og at effekten av lave renter også vil avta.

Han mener utviklingen i Oslo er mer ekstrem enn resten av landet fordi det ferdigstilles altfor få nye boliger.

– Utsiktene for Oslos tilbudsside er ikke gode og vi frykter at vi står foran en lengre periode med ubalanse og prispress som vil heve terskelen for å komme inn i hovedstadsmarkedet, sier Geving.

Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge, tror farten i boligmarkedet vil avta utover året. Foto: Nordea

– Mer penger mellom hendene

Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge, sier at lave renter og mindre handlingsrom til aktiviteter og reiser gjør at vi får mer penger mellom hendene.

– Det er tydelig at mange prioriterer å bruke dette på bolig, sier hun.

Nordeas økonomer tror at oppgangen i boligmarkedet vil fortsette i 2021, ettersom renteeffekten ennå ikke er tatt ut.

– Vi har fortsatt stort trykk på finansieringsbevis, det virker som at nordmenn har planer om å fortsette kjøpefesten utover vinteren og våren, sier Marjamaa.

– Farten i boligmarkedet vil trolig avta etter hvert og boligprisene kan begynne å flate ut mot slutten av året.