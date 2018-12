Bjørnland er ny politidirektør

Benedicte Bjørnland (53) er utnevnt til ny politidirektør og slutter som sjef i Politiets sikkerhetstjeneste.

Den nye politidirektøren ble presentert på en pressekonferanse i Justisdepartementet klokken 12 torsdag.

– Politiet er inne i en stor omstillingstid og vi har en stor reform på gang. Vi er midt i den reformen, og er vi er derfor glad for at vi har fått en så kompetent og dyktig leder til å ta omstillingen videre. Hun har dokumentert ledererfaring og resultater, samt at hun har gjort et godt arbeid i PST, sier justis- og beredskapsminister Trond Mikkel Wara (Frp) til NTB.

Vil gjøre seg kjent

Den påtroppende politidirektøren har ennå ikke tatt stilling til hvordan hun skal bidra inn mot politireformen eller arbeidet i politiet for øvrig. Men hun er klar for å bidra.

– Reformarbeidet er ikke ferdig. Det er behov for kontinuerlig forbedring i politiet, og der skal jeg bidra. Men jeg har ikke gjort meg kjent ennå og vet ikke hvordan status er i de ulike løpene. Så jeg må bli kjent rett og slett, før jeg tar stilling til hva som blir kursen framover, sier hun til NTB

Klar for å jobbe hardt

På spørsmål om hva slags politidirektør hun vil komme til å bli, gjør hun seg likevel noen tanker.

– Jeg tror jeg blir en lyttende politidirektør, ingen solospiller, og jeg er ikke engstelig for å bruke kompetente folk. Jeg vil være avhengig av god beslutningsstøtte. Jeg er glad i å jobbe, så jeg skal gå inn å gjøre alt jeg kan, sier den nye politidirektøren til NTB.

Bjørnland understreker at hun de tre neste månedene skal runde av arbeidet i PST, før hun tar fatt på jobben som politidirektør.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer sammen med alle de som jobber i norsk politi. Jeg vil fortsette i tre måneder før jeg veksler, men jeg har lyst til å runde av arbeidet mitt i PST på en ordentlig måte, sa hun under pressekonferansen.

Hun vil gå inn i stillingen som politidirektør 1. april 2019.

Lang erfaring

Bjørnland kommer fra Vestfold og er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo i 1991. Hun har vært både visepolitimester og politimester i daværende Vestfold politidistrikt fra 2003 til 2012 da hun overtok som sjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Nåværende politidirektør Odd Reidar Humlegård (57) sa i september at han ville gå av når åremålet utløp i november i år. Han har vært sjef i Politidirektoratet siden 2012.

Assisterende direktør Håkon Skulstad har fungert midlertidig i stillingen.