Politiet har anholdt en 51 år gammel britisk statsborger, som er mistenkt for å stå bak truslene. De vil avhøre mannen så fort som mulig, opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding.

Ifølge innsatsleder Marit Furuset i Øst politidistrikt var det 142 passasjerer i tillegg til besetning om bord i flyet.

Furuset bekrefter også at mannen som er pågrepet nå er kjørt til avhør. Politiet har foreløpig ikke mer informasjon om mannen.

Avinor bekrefter at det er økt beredskap på flyplassen etter at et passasjerfly fra Ryanair har mottatt en bombetrussel. Flyet kom fra London og har landet trygt.

Blir gjennomsøkt

– Alle passasjerer skal ha forlatt flyet og er på vei til terminalen med buss, sier pressevakt i Avinor Cathrine Framholt.

Politiet melder at de nå har kontroll på hendelsen. De er på flyplassen med store styrker.

Flyet blir nå gjennomsøkt av politiet og personell fra bombegruppa. Passasjerene blir tatt hånd om på et mottakssenter på Gardermoen.

Danske jagerfly eskorterte Ryan Air-flyet på vei til Gardermoen og landet på flyplassen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Brøt lydmuren over Skagerrak

Ifølge danske Nordjyske har to F-16-fly fra det danske forsvaret brutt lydmuren over Jylland for å støtte en nødssituasjon over Skagerrak.

– To F16-er har fløyet supersonisk over Jylland for å støtte i en nødssituasjon oppe i Skagerrak. Dessverre har de måttet bryte lydbarrieren. Det var et reelt behov for å komme raskt i gang, så vi vekket noen som hadde sovet. Jeg kan ikke si mer akkurat nå. Det sier presseansvarlig ved det danske forsvarets operasjonssenter til avisen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Andre bombetrussel på en uke

Dette er det andre bombetrusselen mot Ryanair-fly på en uke. Ifølge BBC ble et Ryanair-fly fra Krakow til Dublin omdirigert til Stansted lufthavn etter at det ble oppdaget en lapp på et toalett som hevdet at det var sprengstoff om bord.

Ifølge politiet ble det ikke funnet noe mistenkelig, og to menn ble arrestert.

Leder for felles operative tjenester i Øst politidistrikt, Olav Unnestad, sier til NTB at det er naturlig å se de to truslene i sammenheng.

– Det er naturlig å se de to hendelsene i sammenheng, og det blir etterforskningsrelaterte spørsmål som vi skal undersøke, sier Unnestad.