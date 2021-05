Intervjuet som Diana ga i 1995 fikk mye oppmerksomhet fordi hun omtalte problemene i ekteskapet med prins Charles.

Det har lenge vært rettet kritikk mot intervjuet, blant annet fra prinsesse Dianas familie. Det har vært hevdet at intervjuavtalen ble gjort på falske premisser.

Over 25 år senere kommer BBC for første gang med en full og ubetinget unnskyldning for intervjuet som ble sendt på programmet Panorama 20. november 1995.

Bakgrunnen er at en uavhengig granskingskommisjon har slått fast at journalisten Martin Bashir brukte uhederlige metoder for å få Diana til å fortelle om de ekteskapelige problemene.

Eksplosivt intervju

Intervjuet med prinsesse Diana sendte sjokkbølger gjennom Storbritannia og det britiske kongehuset.

Diana fortalte om sitt ulykkelige ekteskap og prins Charles forhold til Camilla. Hun fortalte også om ensomhet, sin egen utroskap og at hun slet med bulimi.

Det var første gang en britisk kongelig, som ikke hadde forlatt sin posisjon, snakket åpent om livet i kongefamilien.

ULYKKELIG EKTESKAP: Prins Charles og prinsesse Diana 3. november 1992 på en minnestund for soldater drept i Korea. Foto: Str New / Reuters

Lurte Dianas bror

Rapporten fra den nye granskingskommisjonen konkluderer med at journalisten Martin Bashir viste falske dokumenter til Dianas bror Jarl Charles Spencer, for å få hans tillit slik at han ville introdusere journalisten for Diana.

Kommisjonen skriver videre at Bashir løy til ledelsen i BBC om at han ikke hadde vist falske dokumenter til noen. Rapporten beskriver sentrale deler av journalistens forklaring om omstendighetene rundt intervjuet som «utrolig, upålitelig og i noen tilfeller usann».

Bashir har kommet med uttalelse hvor han sier at han beklager at han rotet det til med dokumentene, men at han er svært stolt av selve intervjuet.

FORSVARER INTERVJUET: Journalisten Martin Bashir innrømmer nå at han kan ha brukt tvilsomme metoder for å skaffe intervjuet med Diana, men beklager ikke intervjuet. Foto: Frederick M. Brown / AFP

Mener BBC gjorde for lite for å granske intervjuet

I 1996 gjennomførte BBC sin egen gransking av omstendighetene rundt Diana-intervjuet, som frikjente Martin Bashir for å ha gjort noe galt. Denne granskingen ble ledet av Tony Hall, som senere ble sjef for BBC og en annen BBC-topp Anne Sloman.

Lederen for den nye granskingskommisjonen, den pensjonerte dommeren Lord Dyson, er ikke imponert.

– BBC skulle den gang ha gjort en større anstrengelse for å komme til bunns i hva som skjedde, og vært mer åpne om hva de visste, sier Lord Dyson.

Han er tydelig på at BBC ikke levde opp til de høye standardene for integritet og gjennomsiktighet som er kringkasterens kjennemerke.

BBCs administrerende direktør Tim Davie sa torsdag at selv om rapporten viser at prinsesse Diana ønsket å stille til intervju med BBC, så er det tydelig at prosessen med å sikre intervjuet ikke var god.

– Vi er lei oss for dette. Lord Dyson har funnet åpenbare feil, sier Davie.