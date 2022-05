Åtte barn til legevakt etter kontakt med salpetersyre

Operasjonsleder Espen Reite i Sørøst politidistrikt sier at det skal være snakk om barneskoleelever, og at hendelsen skal ha skjedd i skoletiden.

– Vi fikk melding fra en barneskole på Stathelle i Telemark klokken 14.59 om en episode med noen barn som hadde vært på skoletur. Det framstår for oss som om de har tatt seg over et gjerde og funnet en beholder som muligens inneholder salpetersyre.

Reite sier skadeomfanget til de åtte guttene er ukjent for politiet.

– Vi har ingen opplysninger om at guttene har fått noen syre på kroppen. Men det er mulig de kan ha inhalert noe damp som kan være skadelig.

Barna ble tatt til legevakt for sjekk. Politiet har opprettet undersøkelsessak for å få oversikt over hva som har skjedd og skadeomfang.

Geir Jørgen Bekkevold, kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset Telemark, sier i en kommentar til Varden at to av barna nå er innlagt på barneavdelingen.

Han sier samtidig at han ikke kan opplyse om helsetilstanden til barna på grunn av hensynet til personvern.

VG har snakket med rektor ved Stathelle barneskole, Gro Lien, som sier at barna som ble sendt hjem ikke har hatt noen symptomer.

Område der mange barn ferdes

Det skal være snakk om åtte gutter i ni, ti og elleve årsalderen som kom i kontakt med syren. Ungene skal ha lekt i området som kalles for Brannbakken.

Dette er ifølge lokalkjente, som Varden har snakket med, et område der det ferdes mange barn hver dag og det er en veldig populær lekeplass rett ved siden av industritomta.

Salpetersyre er en sterk syre som blant annet brukes til fremstilling av kunstgjødsel og sprengstoff. Innånding av salpetersyredamp fører til katarr i bronkiene, lungebetennelse og etsing av lungeblærene og på fordøyelsesorganene, ifølge Store norske leksikon.

FARLIG SYRE: Området der barna kom i kontakt med salpetersyre. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Vil anmelde

Far til en av guttene, Rune Sørensen, synes det er alvorlig at ikke slike ting er låst inne. Han sier til TA.no at skolen bør anmelde firmaet som hadde syren stående ute.

– Dette må anmeldes. Karet sto ute og de kunne bare skru på det så åpnet det seg.

Også ordføreren i Bamble kommune, Hallgeir Kjeldal, lar seg provosere.

– Dette er et åpent området, og det er ganske alvorlig at disse barna har fått tilgang på stoffet på denne måten. Jeg tenker at dette først og fremst nå er en politisak som må undersøke, sier ordføreren til NRK.