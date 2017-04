Horten:

Det er mange faktorer som spiller inn som årsak til at rensekravene brytes. Høy belastning på renseanlegget ved kraftig nedbør. Innlekking av sjøvann (saltvann) ved høy sjøvannstand.

Det utføres forbedringer og investeringer på renseanlegget for å øke renseeffekten. Uønskede overløp i avløpsnettet lokaliseres og tettes. Det er startet et forprosjektet hvor det skal vurderes om det bør etableres et nytt renseanlegg for å erstatte dagens, skriver Knut M. Hovden, leder kommunalteknisk område, Horten.

Stavanger-regionen:

Renseanlegget som behandler avløpet, ble satt i drift i 1992 med rensekrav gitt av norske myndigheter, som inkluderte rensing av fosfor og organisk stoff. Derfor laget man den gang et kjemisk renseanlegg som er relativt effektivt for disse stoffene. Siden har norske myndigheter implementert EU sitt avløpsdirektiv som stiller andre krav til rensing, og dermed hadde mange av de norske renseanleggene, inkludert vårt, feil metode. IVAR IKS startet planlegging av utvidelse av renseanlegget og omlegging av metode tilpasset EU sine krav i 2008. Byggingen begynte i 2013 og vil fullføres i løpet av 2017, skriver Leif Ydstebø, prosessingeniør, IVAR IKS (interkommunalt selskap for 13 kommuner i Stavanger)

Narvik:

Vi har et eldre renseanlegg og vi har for mye overvann inn på ledningsnettet til at vi klarer rensekravene. Vi bygger nå et nytt avløpsrenseanlegg for Narvik til 70 millioner kroner som vi håper vil møte kravene fra myndighetene, sier Åse Soleng, leder for plan og utvikling i Narvik VA.

Fredrikstad:

I Fredrikstad er ca 30% av avløpsnettet fellessystem, dvs at både spillvann (kloakk) og overvann (regnvann, vann fra vei, takvann osv) går i samme ledning. De resterende 70% er separatsystem, dvs at spillvann og overvann går i hver sin ledning. I Fredrikstad fornyer vi litt over 1% årlig av avløpsrørene, (til en kostnad av ca 140 mill. kr samlet for vann og avløp) og har gjort det de siste åtte årene. Tidligere var utskiftingen noe lavere, og dette har ført til et etterslep. Med 30% fellessystem og litt over 1% utskifting årlig vil det ta 20-25 år før Fredrikstad har byttet ut alle gamle fellesledninger. For hvert år som går vil avløpsvannet bli mer og mer konsentrert, og det vil bli lettere for avløpsrenseanlegget å klare kravet fra fylkesmannen, skriver Ole Petter Skallebakke, overingeinør etat for kommualteknikk, Fredrikstad kommune.

Levanger:

I 2015, som det refereres til, var rensekravet til 90 % fosforfjerning nesten oppnådd med 88 % som resultat og Årsaken til at kravet ikke ble oppfylt var påslipp fra næringsmiddelindustri som forstyrrer renseprosessen. I 2016 ble det oppnådd 89 % fosforfjerning. For å møte rensekravene jobbes det med å optimalisere driften og å følge opp virksomheter med påslipp som forstyrrer rensingen, skriver avdelingsingeniør Hallvard Abildsnes i Levanger kommune

Steinkjer:

Kravet i forskriften er en rensegrad mhp totalt fosfor. Det vil si at kravet ikke har noe med hvor mye fosfor som slippes ut, men forholdet mellom inn – og utløp. Dette medfører at om man har lite fosfor inn til anlegget så klarer man ikke rensekravet. Løsberga renseanlegg har ligget rundt 80-86% i rensegrad, mens kravet er 90%. Dermed får man et 1-tall i den oversikten. Det er alltid lav konsentrasjon av fosfor ut fra anlegget vårt, så dette med brudd på krav sier lite om forurensningsgrad, skriver Stina Musum

Ingeniør, enhet vann og avløp. Avdeling for Samfunnsutvikling.

Sandefjord:

Sandefjord renseanlegg startet i 2014 ombyggingsarbeider av slammottak av renseanlegget. På grunn av disse arbeidene var det nødvendig å tømme septikk direkte på innløpet fra 2014. Kommunen søkte derfor Fylkesmannen i Vestfold om reduksjon i rensegrad og fikk redusert kravet til 87% i 2015.

Når det gjelder kravet sekundærrensekravet fra 2007 så har det vært overgangsordninger. Sandefjord kommune har prioritert sanering før investering i nytt rensetrinn.

Dette er en plan som Fylkesmann har vært enig i. Saneringsplan skal i hovedsak være ferdig i 2018, skriver Stein Jørgensen Enhetsleder VA Prosess.

Haugesund:

Haugesund kommune har i perioden 2010 – 2015 investert flere 100 millioner kroner i nytt renseanlegg på Årabrot. I 2015 var vi i sluttfasen av byggingen av dette renseanlegget. I anleggs- og igangkjøringsfasen ble rensekravet ikke oppfylt. Fylkesmannen har vært informert om prosessen og fremdriften underveis, skriver Toril Steinsvik, ass teknisk sjef, seksjonsleder VA.

Kragerø:

Kragerø avløpsrenseanlegg oppfyller dagens rensekrav i forhold til gjeldene utslippstillatelse. Utslippstillatelsen er fra før 2007 og har ikke hatt vesentlige endringer de siste årene, ref. Forurensningsforskriften. Gjeldende utslippstillatelse for Kragerø avløpsrenseanlegg er tilgjengelig på Miljødirektoratets side «Norske utslipp».

I 2015 var rensegraden for fosfor på 92% og i 2016 var den på 93%, skriver Hans Sundbø, ingenør VAR, Kragerø kommune.

Tønsberg:

Standardkravene for rensing av fosfor er 90 %. Men fordi vi var under ombygging, hadde vi i 2015 et redusert krav på 75 % renseeffekt for fosfor. Renseresultatet ( som er kvalitetssikret av Aquateam COWI) endte på 75,1 % som gjennomsnitt over 2015.I desember 2016 stod et ombygd renseanlegg ferdig. I tillegg til mekanisk og kjemisk renseprosess har vi også på plass en biologisk renseprosess. Dette betyr at fra 2017 er vi fullt ut operative i forhold til de nyeste rensekravene, sier Jørgen Fidjeland daglig leder i Tønsberg kommune.