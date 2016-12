To til sykehus med helikopter

To personer fraktes til Nordlandssykehuset med Sea King-helikopter etter en scooterulykke på Rognan i Saltdal kommune. Det skal dreie seg om hodeskader, skriver politiet i Salten på Twitter. Politiet meldte om ulykken på Twitter klokka 21.40. Den første meldingen sa at en person var skadd i en scooterulykke, og at politiet var på vei til stedet. Få minutter senere meldte politiet at to personer var involvert i ulykken (NTB).